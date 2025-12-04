Świętem Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni wierni Kościoła prawosławnego rozpoczęli w czwartek okres bożonarodzeniowy. Od tego dnia mogą już śpiewać kolędy, a w czasie nabożeństw występują motywy świąteczne.

Według kalendarza juliańskiego, z którego polska Cerkiew formalnie korzysta przy ustalaniu dat świąt religijnych, Boże Narodzenie wiernych Kościoła wschodniego rozpocznie się Wigilią 6 stycznia (mowa o dacie w powszechnym kalendarzu gregoriańskim używanym też w Polsce), czyli 13 dni po świętach w Kościele katolickim.

Prawosławne Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni (Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny) jest jednym z dwunastu najważniejszych w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym. Ustanowione zostało prawdopodobnie w IV w. (wtedy pojawiają się pierwsze wzmianki o nim) i wiąże się z wydarzeniem, którego nie opisano w Ewangelii, ale znane jest z opisów tradycji i tekstów apokryficznych, kiedy to trzyletnią Maryję rodzice postanowili poświęcić Bogu i uroczyście wprowadzili ją do świątyni jerozolimskiej.

Duchowni podkreślają, że ta symbolika pokazująca, że tak jak Maryja pokonywała kolejne stopnie schodów tej świątyni, tak wierni Kościoła prawosławnego pokonują przeciwności i rozwijają się duchowo, by dostąpić zbawienia. Święto ma też pokazywać rodzicom, że dzieci od najmłodszych lat powinny uczestniczyć w życiu religijnym, uczęszczać na nabożeństwa i katechezy.

Stanowi też ono początek okresu bożonarodzeniowego. W cerkwiach usłyszeć już można teksty liturgiczne mówiące o Bożym Narodzeniu, można też śpiewać kolędy. Od 28 listopada w Kościele prawosławnym trwa post przygotowujący duchowo do świąt Bożego Narodzenia. Zwany jest filipowym (nazwa postu pochodzi od apostoła Filipa, zaczyna się po dniu pamięci o nim), trwa 40 dni i jest dłuższy od adwentu u katolików.

Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) niecałe 151,7 tys. osób.

Przyjmuje się, że centrum prawosławia jest województwo podlaskie, bo to tam są największe w kraju skupiska wiernych Cerkwi. Właśnie w tej części kraju wierni, przy ustalaniu dat większości cerkiewnych świąt, nadal korzystają z kalendarza juliańskiego.

W centralnej i zachodniej Polsce wielu prawosławnych obchodzi święta Bożego Narodzenia w tym samym czasie, co katolicy, czyli według kalendarza gregoriańskiego. U tych wiernych Cerkwi 40-dniowy post filipowy rozpoczął się 15 listopada, bo święta obchodzić będą 25-26 grudnia.