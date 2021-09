Pamięci leśników zamordowanych w KL Auschwitz

Gdy wybuchła II wojna światowa, leśnicy natychmiast włączyli się do walki w obronie niepodległości kraju, a następnie do walki konspiracyjnej.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyła się konferencja: „Leśnicy deportowani do KL Auschwitz w latach 1940-1944”.

Po konferencji została otwarta wystawa: „Leśnicy polscy w KL Auschwitz”. Organizatorzy wystawy to: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta. Wśród uczestników konferencji i podczas otwarcia wystawy obecne były rodziny deportowanych do KL Auschwitz.

Do Auschwitz trafiło wielu leśników regionu radomskiego i świętokrzyskiego. Ich biogramy znalazły się w „Księdze Pamięci Leśników Deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944”.

Wystawę w RDLP przy ul. 25 Czerwca można oglądać do połowy września.



- Szacuje się, że ok. 30 proc. leśników zginęło podczas II wojny światowej, losy naszych poprzedników, szczególnie z części zajętej przez Rosję, nie są jeszcze do końca poznane. Tym leśnikom, którzy trafili do KL Auschwitz jest poświęcona nasza konferencja i wystawa. Z terenu naszej radomskiej dyrekcji z okresu II Rzeczypospolitej duża liczba leśników została deportowana do niemieckiego obozu śmierci w Auschwitz, a w niektórych nadleśnictwach np. z nadleśnictwa Stachów, obecnie Dobieszyn do KL Auschwitz trafiła większość pracowników. Ich ofiara życia i cierpienia zasługują na naszą pamięć, pamięć obecnego pokolenia leśników, dlatego jesteśmy wdzięczni za udostępnienie tej wystawy Stowarzyszeniu Leśników Przyjaźń, Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau, Dyrekcji Generalnej LP - mówił Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, leśnicy natychmiast włączyli się do walki w obronie niepodległości kraju, a następnie do walki konspiracyjnej. Szacuje się, że byli tą polską grupą zawodową, która podniosła jedne z najważniejszych strat podczas wojny sięgając 50 proc. prowojennego stanu osobowego.

Wystawę w budynku Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68 można oglądać do połowy września. Wstęp wolny.