Pierwsze ilustrowane wydanie "Boskiej komedii" Dantego z 1481 r. znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Inkunabuł został we wtorek zaprezentowany dziennikarzom w ramach obchodów Roku Dantego obchodzonego w 700. rocznicę jego śmierci.

To pierwsze ilustrowane wydanie "Boskiej komedii", zostało opublikowane w Florencji w 1481 r. przez Nicolausa Laurentii, drukarza pochodzącego z Wrocławia.

"+Boska komedia+, uznawana za arcydzieło literatury włoskiej i za książkę, która zmieniła oblicze całej kultury europejskiej była bardzo poczytna. Do momentu pojawienia się druku po Europie krążyło kilkaset rękopisów, a po wynalezieniu druku od razu zaczęto licznie wydawać Dantego" - powiedziała we wtorek podczas konferencji prasowej dr Agnieszka Franczyk-Cegła, kierownik Działu Starych Druków Biblioteki Ossolineum.

Dodała, że w 1481 r., w 160. rocznicę śmierci Dantego, we Florencji ukazało się wyjątkowe wydanie "Boskiej komedii". "Było to pierwsze ilustrowane wydanie Dantego i to ilustrowane nie drzeworytami, które do tej pory pojawiały się w książkach, ale miedziorytami, których technika wykonania była trudniejsza" - powiedziała Franczyk-Cegła. Miedzioryty autorstwa Baccio Baldiniego powstały na postawie rysunków Sandro Botticellego.

Dodała, że jest to też pierwsze wydanie Dantego opatrzone komentarzem specjalistycznym autorstwa włoskiego humanisty Cristoforo Landino. Egzemplarz ossoliński ozdobiony został ręcznie malowanymi i złoconymi inicjałami z bogatą floraturą. W zbiorach Ossolineum znajduje się też grafika "Dante Alighieri" Tadeusza Cieślewskiego z 1943 r. "Przedstawiony portret Dantego ujmuje pisarza z profilu i wzorowany jest na miniaturze z 1040 roku, którą artysta widział prawdopodobnie w Bibliotece Riccardi we Florencji" - podało Ossolineum. W zbiorach jest też grafika "Dante" Stanisław Wójtowicza, ilustracja do "Piekła" nieznanego autora, a także "Dante" - obraz Corrado Veneziano

Jak podano, z okazji Roku Dantego w 2021 r. Biblioteka Ossolineum wzięła udział w międzynarodowym projekcie Dante 1481 organizowanym przez The Polonsky Foundation i Consortium of European Research Libraries. Celem projektu jest rejestracja i opis wszystkich zachowanych egzemplarzy edycji Dantego z 1481 r., tak by określić odbiór tego dzieła wśród współczesnych i w wiekach późniejszych oraz odkryć, kim byli dawni właściciele poszczególnych egzemplarzy i jak czytali "Boską Komedię".