Rozpoczęło się diecezjalne pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę  

Pielgrzymką maturzystów diecezji rzeszowskiej na Jasnej Górze rozpoczyna się tegoroczne diecezjalne spotkanie młodych z Matką Bożą Częstochowską. Przez najbliższe miesiące, jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, do Sanktuarium przybywać będą teraz uczniowie ostatnich klas szkół średnich, by zawierzyć nie tylko egzaminy, ale swoje dalsze wybory i życiową drogę.

Uczniowie z Podkarpacia podzieleni są na trzy grupy. Dziś modlą się maturzyści z powiatów: gorlickiego i jasielskiego. – Stwierdziłyśmy, że taka pielgrzymka i do tego miejsca może nam pomóc w modlitwie. Zawierzamy ten trudny dla nas czas i prosimy o siłę – powiedziała Natalia z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 4 w Jaśle. Jej koleżanka, Paulina dodała, że dla niej obecność na Jasnej Górze ma bardzo duże znaczenie: dzięki niej mniej się stresuję i czuję taki spokój. Maturzystki podkreślały, że z nadzieją patrzą w przyszłość, bo wiedzą, że „Pan Bóg jest przy nich i nigdy nie zostawi, nawet w tej trudnej sytuacji”.

Jak powiedział ks. Tomasz Ryczek, diecezjalny duszpasterz młodzieży, pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę mają bardzo duże znaczenie, nie tylko religijne. Dzięki nim młodzi ludzie poznają historię, tradycję, dziedzictwo narodowe. – Nasi przodkowie dbali o to miejsce, ile tu zostawili swojego serca, swoich modlitw. Mamy nadzieję, że młodzi zachwycą się Jasną Górą i też poczują ducha modlitwy przez te omodlone ściany i obrazy, ale przede wszystkim poprzez ludzi, którzy cały czas tutaj z potrzeby serca pielgrzymują. Mamy też nadzieję, że młodzi, którzy często są tu pierwszy raz, widząc to dziedzictwo, będą chcieli je dalej budować – zauważył kapłan.

Słowa duszpasterza potwierdzają sami uczniowie. Większość jest na Jasnej Górze po raz pierwszy. Niektórzy przyjechali tu już wcześnie rano, na odsłonięciu Obrazu. – To pozostanie na długo w moim sercu, to wzruszenie, ten zachwyt, fanfary, tu czujemy się jak u Mamy – powiedziała Paulina z Jasła.

Maturzystom z południowego regionu diecezji rzeszowskiej towarzyszył w modlitwie biskup pomocniczy Edward Białogłowski. W kazaniu podczas Mszy św. celebrowanej w Bazylice podkreślił, że młodzi wiary i siły powinni uczyć się od Pana Jezusa i Matki Bożej. – Pielgrzymujecie na Jasną Górę, aby słuchać podpowiedzi, które daje młodym Pan Jezus. Gdy Jego pytacie co macie uczynić ze swoim życiem, odpowiada: przede wszystkim powierzyć je w ręce Boga, proście też Matkę Bożą, żeby was strzegła. Zaufajcie Jezusowi, to z Nim najlepiej przeżyjecie ten czas oczekiwania – mówił bp Białogłowski. Zachęcał do zawierzenia swego życia na wzór nowych polskich błogosławionych: kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej.

W czasie Eucharystii tradycyjnie młodzi dokonali aktu zawierzenia Jasnogórskiej Maryi. – Chcemy naszą młodość zawierzyć Jezusowi i Jego Matce. Maryjo stajemy przed Twoim obliczem, wyjednaj nam łaskę naśladowania Ciebie w wierności Bogu, Dawcy Miłości. Obdarz nas siłą do czynienia dobra, silną motywacją do nauki i odwagą podejmowania życiowych wyzwań – prosili przedstawiciele młodych.

Na Jasną Górę przybyli dziś maturzyści z południowej części diecezji rzeszowskiej. To pierwsza grupa. Jutro i w czwartek przyjadą kolejne.

W ten sposób uczniowie z Podkarpacia zainaugurowali pielgrzymowanie maturzystów w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Przed pandemią, z reguły co trzeci maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Ten „święty nawyk” młodych Polaków kontynuują niemal wszystkie diecezje.

Egzaminy maturalne na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostaną przeprowadzone od 4 do 23 maja 2022 r.