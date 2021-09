Abp Gallagher na Szczycie ONZ: Nakarmienie głodnych to za mało  

W trwającym Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ uczestniczą przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Abp Paul Gallagher, sekretarz ds. relacji z państwami, podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania międzynarodowych działań na rzecz przekształcania systemów żywnościowych oraz zwalczania braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia. „Głód jest powodem do wstydu” – powiedział duchowny.

Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych przypomniał słowa Papieża Franciszka, że głód w XXI wieku jest nie tylko tragedią ludzkości, ale także prawdziwym powodem do wstydu. Konieczne jest podjęcie skutecznych działań, zamiast nieustannego formułowania deklaracji i strategii. Według Ojca Świętego, należy dążyć m.in. do wzmocnienia lokalnych gospodarek i zapewnienia ogólnodostępnej zdrowej diety, przy jednoczenym ograniczeniu marnotrawienia żywności, zrównoważeniu środowiska i poszanowaniu lokalnych kultur.

Watykański dyplomata zaznaczył, że dostęp do żywności jest podstawowym prawem człowieka, niezbędnym do godnego życia, jednak nakarmienie głodnych jest niewystarczające. Konieczne jest zapewnienie osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji środków niezbędnych do utrzymania siebie i swoich rodzin w perspektywie długoterminowej.

Kluczową kwestią jest przekształcenie systemów żywnościowych by zapewniać wszystkim odpowiednią żywność, wspierać sprawiedliwe źródła utrzymania oraz promować lepsze modele produkcji i konsumpcji. „Kulturę wyrzucania” należy zastąpić „kulturą troski”, która chroni wrodzoną godność każdej osoby i podtrzymuje ziemię, jako nasz wspólny dom. Jednym z rozwiązań może być zwiększenie możliwości w zakresie użytkowania i posiadania ziemi, przyznawanie stosownych środków finansowych i zapewnienie szkoleń, szczególnie dla rolników. Ważne jest także wykorzystywanie nauki i technologii, w którym będzie miejsce na kierowanie się zasadami etycznymi promującymi integralny rozwój człowieka i dążenie do wspólnego dobra.

Na koniec abp Gallagher zapewnił, że wspólnota międzynarodowa może liczyć na pomoc Stolicy Apostolskiej w urzeczywistnienianiu wizji zrównoważonego systemu żywienia, poprzez liczne inicjatywy Kościoła katolickiego na całym świecie.