Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży, największej imprezy młodych katolików ogłosił, że najbliższa jej edycja odbędzie się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia 2023 roku. W oświadczeniu kardynał patriarcha Lizbony Manuel Clemente wyjaśnił, że wyznaczenie terminu to jeden z najważniejszych etapów przygotowań do najbliższej edycji ŚDM.

Przypomniał, że zapoczątkowana w 1985 r. przez św. Jana Pawła II impreza młodzieży katolickiej została przesunięta z 2022 r. na kolejny rok z powodu pandemii Covid-19.

"Ogłoszenie daty najbliższych ŚDM to dla nas w Polsce bardzo ważna informacja pozwalająca rozplanować przygotowania do spotkania z Ojcem Świętym w Lizbonie" - powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży ks. Mariusz Wilk.

Pytany o liczbę Polaków, którzy wezmą udział w ŚDM w Portugalii odpowiedział, że ograniczeniem będą zapewne restrykcje związane z pandemią. "Poruszanie się po Europie związane jest obecnie z posiadaniem paszportu covidowego" - zauważył duchowny.

Zaznaczył, że duszpasterstwo młodzieży to nie tylko wydarzenia ogólnopolskie i ogólnoświatowe, ale stała formacja na poziomie parafii. Przypomniał, że od maja br., każdego 23. dnia miesiąca odbywa się modlitwa za spotkanie młodych z papieżem. Ważnym elementem przygotowań była także peregrynacja znaków ŚDM, czyli krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po różnych krajach. 21 sierpnia trafiły one do Polski i do 1 września nawiedziły 20 diecezji - 19 diecezji Kościoła katolickiego i jedną Kościoła grekokatolickiego" - wskazał ks. Wilk.

Poinformował, że w listopadzie odbędzie się Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, podczas którego uczestnicy będą rozmawiać nie tylko na temat spraw technicznych wyjazdu na ŚDM, ale także o przygotowaniach duchowych.

"Przed nami perspektywa obchodzonego po raz pierwszy w listopadzie ŚDM w diecezji - wskazał ks. Wilk. Zaznaczył, że zmiana daty z Niedzieli Palmowej na przypadającą w listopadzie uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ma swoich zwolenników i przeciwników. "Decyzję papieża z wielkim entuzjazmem przyjęło np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ponieważ ta data to ich święto patronalne" - zwrócił uwagę ks. Wilk.

Przyznał, że pewną trudnością w polskich realiach może być znalezienie miejsca zamkniętego, by zaprosić młodych. "W naszych realiach w listopadzie jest już niska temperatura i bywa deszczowo, więc spotkanie na świeżym powietrzu nie wchodzi w grę" - powiedział.

W jego ocenie najbliższe spotkanie ŚDM w diecezji - 21 listopada - będzie okazją do zgromadzenia po pandemii większej grupy młodych w Kościele. "Mam nadzieję, że będą mieli szansę na nowo odkryć w nim swoje miejsce" - powiedział dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Wskazał, że dużo będzie zależało od zaangażowania samych duszpasterzy. "Jako kapłani, zakonnicy powinniśmy wyjść z dotychczasowych schematów i zmienić nasze patrzenie na duszpasterstwo zapraszając młodych do współpracy" - powiedział ks. Wilk. W jego ocenie małe grupy formacyjne powinny być w każdej parafii w Polsce.

"Może trzeba uderzyć się w piersi i zapytać się: czy w czasie pandemii odrobiliśmy lekcję, czy nie uciekliśmy znajdując super wymówkę w postaci COVID-19" - wskazał duchowny.

Zdaniem ks. Wilka osoba, "która uczestniczy w spotkaniu z papieżem, po ŚDM powinna poszukać sobie wspólnoty, w której będzie miała szansą na pogłębienie wiary, wspólnoty, w której znajdzie konkretną formację".

Zaznaczył, że "nie ma czegoś takiego jak formacja ŚDM". Wyjaśnił, że propozycja Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży oparta na papieskich orędziach jest "tylko dodatkiem do formacji". "Przygotowujemy komentarz do papieskiego orędzia oraz kilka katechez, które mogą być propozycją np. w czasie comiesięcznych spotkań modlitewnych (23. dnia miesiąca) - dodał ks. Wilk.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jana Paweł II. Pierwsze odbyły się od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa - trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku w Niedzielę Palmową ze swoim biskupem.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie odbędą się pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem".(PAP)

Autor: Magdalen Gronek

mgw/ mhr/