W homilii przewodniczący KEP podkreślił, że bł. kard. Stefan Wyszyński, służąc Kościołowi, służył Ojczyźnie. „Konsekwentnie bronił polskiej racji stanu, uznając potrzeby i dobro państwa za najwyższą normę działania. Służąc Kościołowi, służył ojczyźnie, którą rozumiał jako wspólnotę ludzi zjednoczonych wiarą, kulturą i historią” – zauważył metropolita poznański.

Przypomniał, że Prymas Tysiąclecia wywarł duży wpływ na Polaków, „umacniając w rodakach wewnętrzną wolność, poczucie godności, wzmacniając wiarę, tożsamość narodową oraz wskazując, jak budować życie społeczne”. Zaznaczył, że kard. Wyszyński przeprowadził Kościół i naród polski przez jeden z najtrudniejszych momentów w jego dziejach.

Abp Gądecki zaznaczył, że kard. Wyszyński jest postrzegany jako wybitny mąż stanu i autorytet przede wszystkim z uwagi na okres jego walki z komunizmem. Przypomniał, że Prymas Tysiąclecia, służąc Polsce, występował w jej imieniu, „domagając się od komunistycznych władz poszanowania prawa do prawdy, prawa do sprawiedliwości, prawa do szacunku, prawa do miłości, prawa do wolności, prawa do wolności sumienia i wyznania, prawa do służby Bożej, prawa do katolickiego wychowania dzieci i młodzieży”. Bronił praw człowieka, kultury i tożsamości narodu, budził sumienia.

Metropolita poznański wskazał też na szczególne relacje Prymasa Tysiąclecia ze stolicą Wielkopolski z uwagi na jego dawnego sekretarza, abp. Antoniego Baraniaka. Kardynał Wyszyński podkreślał, że lud poznański ma szczególne umiłowanie do porządku moralnego, duchowego i społecznego.

Wspominając o bł. Matce Elżbiecie Róży Czackiej, metropolita poznański zauważył, że jej nagła ślepota – w 22. roku życia – „mogła zaowocować rozgoryczeniem, żalem, gniewem i pretensjami do Pana Boga, ale tak się nie stało”. Przypomniał, że stworzyła ona w Laskach dzieło pomocy niewidomym, które nie stało się zwykłą akcją dobroczynną ani filantropią, ale „stało się dziełem miłość, które ma swoje źródło w modlitwie” i które istnieje, i rozwija się do dziś.

Abp Gądecki zapowiedział też w dowód wdzięczności za nawiedzenie archidiecezji poznańskiej przez Matkę Bożą w ikonie jasnogórskiej zostanie wybudowana kaplica pw. bł. kard. Wyszyńskiego w Skórzewie, na obrzeżach Poznania.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej odbyła się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.