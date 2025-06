Leon XIV: rodzina miejscem spotkania z Jezusem  

Papież, nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii (J 17, 20 -26) wskazał, iż Chrystus prosi nas, abyśmy byli jedno. Jest to największe dobro, jakiego można pragnąć, ponieważ urzeczywistnia pośród stworzeń miłość trzech Osób Trójcy Świętej. Zauważył, iż Pan Bóg nie pragnie abyśmy chcąc się zjednoczyć osiągnęli nieokreśloną masą, lecz abyśmy byli jedno, jak jedno stanowią Ojciec i Syn. „Jezus objawia nam, że Bóg tak nas miłuje, jak kocha samego siebie” – podkreślił Leon XIV.

Ojciec Święty zaznaczył, że wszyscy żyjemy dzięki relacji, czyli wolnej i wyzwalającej więzi międzyludzkiej i wzajemnej trosce. Przestrzegł zarazem przed zdradą człowieczeństwa, kiedy „przyzywa się wolności nie po to, aby dać życie, lecz aby je odebrać, nie po to, aby spieszyć z pomocą, lecz aby skrzywdzić. Jednak nawet w obliczu zła, które przeciwstawia i zabija, Jezus nadal modli się do Ojca za nas, a Jego modlitwa działa jak balsam na nasze rany” – powiedział papież. Dodał, że w tej modlitwie wszyscy rozpoznajemy jasne chwile naszej wzajemnej miłości jako rodziców, dziadków, synów i córek. I to właśnie chcemy głosić światu: jesteśmy tutaj, aby być «jedno», tak jak Pan chce, abyśmy byli «jedno» w naszych rodzinach i tam, gdzie żyjemy, pracujemy i studiujemy: różni, a jednak jedno, wielu, a jednak jedno, zawsze, w każdych okolicznościach i w każdym okresie życia” – stwierdził Leon XIV. Podkreślił, że z rodzin rodzi się przyszłość narodów.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w ostatnim okresie Kościół kanonizował i beatyfikował wspólnie pary małżeńskie, w tym kontekście wymienił rodzinę Ulmów: „rodzicach i dzieciach zjednoczonych w miłości i w męczeństwie”. W ten sposób mówi nam, że dzisiejszy świat potrzebuje przymierza małżeńskiego, aby poznać i przyjąć miłość Boga oraz pokonać, dzięki jego sile jednoczącej i pojednawczej, siły, które rozbijają relacje i społeczeństwa. Przytoczył słowa encykliki św. Pawła VI, zaznaczając, że małżeństwo nie jest ideałem, ale kanonem prawdziwej miłości między mężczyzną a kobietą. „Ta sama miłość, która przekształca was w jedno ciało, uzdalnia was, na obraz Boga, do dawania życia” – powiedział papież.

Leon XIV zachęcił małżonków, aby byli dla swoich dzieci przykładem konsekwencji, zawsze szukając w nich dobra i środków, aby je pomnażać. Wezwał dzieci do wdzięczności rodzicom za dar życia, a dziadków i osoby starsze do czuwania nad tymi, których kochają. „W rodzinie wiara przekazywana jest wraz z życiem, z pokolenia na pokolenie: dzielimy się nią jak pokarmem stołu i uczuciami serca. To sprawia, że jest ona miejscem szczególnym, gdzie spotykamy Jezusa, który nas zawsze miłuje i pragnie naszego dobra” – stwierdził Ojciec Święty.

Na zakończenie przytoczył słowa św. Augustyna, przypominającego, iż pewnego dnia wszyscy będziemy jedną rzeczą w jedynym Zbawicielu, wszyscy których obecność odczuwamy podczas jubileuszu rodzin, dzieci, dziadków i osób starszych.



