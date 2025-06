Leon XIV wspomniał beatyfikowane siostry katarzynki  

„Pragnę przypomnieć, że wczoraj w Braniewie w Polsce zostały beatyfikowane: Krystyna Klomfass oraz czternaście współsióstr ze Zgromadzenia św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, zamordowane w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej na terytoriach dzisiejszej Polski. Pomimo atmosfery nienawiści i terroru wobec wiary katolickiej, nie zaprzestały one posługiwania chorym i sierotom” – powiedział Leon XIV przed modlitwą Regina Coeli w Watykanie.

Na zakończenie Mszy św. papież pozdrowił wszystkich uczestników Jubileuszu rodzin, dzieci, dziadków i osób starszych z 131 krajów. „Cieszę się, że mogę powitać tak wiele dzieci, które ożywiają naszą nadzieję! Pozdrawiam wszystkie rodziny, małe kościoły domowe, w których Ewangelia jest przyjmowana i przekazywana” – powiedział Leon XIV.

Przypomniał słowa św. Jana Pawła II: „Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat”. „Niech wiara, nadzieja i miłość zawsze wzrastają w naszych rodzinach” – zaapelował papież.

Szczególnie pozdrowił dziadków i osoby starsze, które są „prawdziwym wzorem wiary i inspiracją dla młodego pokolenia”

Leon XIV nawiązał do obchodzonej dzisiaj we Włoszech, jak i w wielu innych krajach, uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. „Jest to piękne święto, które pozwala nam spojrzeć na cel naszej ziemskiej podróży” – powiedział papież.

Nawiązał do wczorajszej beatyfikacji w Braniewie siostry Krystyny Klomfass oraz czternastu współsióstr ze Zgromadzenia św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, zamordowanych w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej na terytoriach dzisiejszej Polski. „Pomimo atmosfery nienawiści i terroru wobec wiary katolickiej, nie zaprzestały one posługiwania chorym i sierotom. Wstawiennictwu nowych Błogosławionych Męczennic powierzamy wszystkie siostry zakonne, które na całym świecie hojnie poświęcają się dla Królestwa Bożego” – powiedział papież.

Na zakończenie wezwał: „Niech Najświętsza Maryja Panna błogosławi rodziny i wspiera je w ich trudnościach: myślę zwłaszcza o tych, które cierpią z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w innych częściach świata. Niech Matka Boża pomaga nam wspólnie kroczyć drogą pokoju”.