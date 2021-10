Młode Niemki rzadziej stosują pigułki antykoncepcyjne  

W grupie 18-latek w 2015 r. co najmniej 67 proc. 18-letnich pacjentek miało przepisane tego typu środki. W roku 2020 odsetek ten spadł do poziomu 50 proc. Wśród 19-latek było 73 proc. w roku 2015 i 53 proc. w roku 2020. Dzieje się tak, choć od wiosny 2019 r. kasy chorych pokrywają koszty środków antykoncepcyjnych na receptę do 22 roku życia.

Cytowany przez AFP przedstawiciel kasy chorych przyznał, że „na temat dokładnych przyczyn możemy tylko spekulować”. Agencja pisze w tym kontekście o doniesieniach na temat tzw. nowszej generacji tabletek, które mają ogólnie wyższe ryzyko zakrzepicy. Dodaje, że obok ryzyka zakrzepicy prawdopodobnie odpowiedzialne są za to inne skutki uboczne, takie jak spadek libido, nastroje depresyjne czy zmiany wagi.