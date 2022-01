Wyróżnienie Benemerenti m.in. dla dzieła Lasek  

Jest to wyróżnienie dla wszystkich osób, które na co dzień pomagają osobom niepełnosprawnym. Osoba niewidoma ma takie same plany, marzenia, jak osoba widząca. Naszym zadaniem jest danie jej narzędzi, towarzyszenie i wspieranie - powiedział Paweł Kacprzyk, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, odbierając statuetkę Benemerenti. Dodał, że wyróżnienie to będzie inspiracją do jeszcze lepszego wsłuchiwania się w głos potrzebujących. - Jest też potwierdzeniem tego, że to, co robimy, jest ważne dla dobra wspólnego i potrzebne - powiedział.

Abp Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego podziękował Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach za pomoc niesioną osobom niewidomym. - Ogromny szacunek dla całych pokoleń sióstr i osób świeckich, dla środowiska Lasek. Dzisiaj jest ku temu czas, aby wypowiedzieć wielkie "dziękuję” w imieniu tych bezimiennych, którzy może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co Państwo czynicie. Bo przygotowujecie niewidomych do życia, ale równocześnie przygotowujecie do podjęcia pracy zawodowej. Oni dzięki Wam będą wnosić wiele dobra dla społeczności i to trzeba docenić - powiedział abp Guzdek.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 15 stycznia w katedrze polowej Wojska Polskiego. Ceremonia wręczenia nagród ze względu na pandemię transmitowana była na stronach internetowych Ordynariatu Polowego oraz katedry polowej Wojska Polskiego. Podczas uroczystości odczytany został komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o nominacji bp. Wiesława Lechowicza, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, na biskupa polowego Wojska Polskiego.

Wśród odznaczonych znalazła się także 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. króla Kazimierza Jagiellończyka, doceniona za ofiarną służbę polskiemu społeczeństwu, trwanie na straży suwerenności i nienaruszalności granic oraz zaangażowanie w umacnianie pokoju w ramach misji poza granicami państwa. Statuetkę z rąk abp. Guzdka odebrał gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódca dywizji. Laureat Benemerenti otrzymuje także wyróżnienie medalem Milito pro Christo, oprócz gen. Radomskiego medalem uhonorowanych zostało pięciu jego współpracowników, m.in. ks. mjr Marek Rycio, kapelan dywizji.