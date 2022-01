"Wobec pojawiających się w dalszym ciągu kłamliwych informacji o zmniejszaniu środków na naukę języków wszystkich mniejszości i grup, w tym j. kaszubskiego, przedstawiam uzasadnienie poprawki, z którego jednoznacznie wynika, że dot. WYŁĄCZNIE j. niemieckiego #StopKłamstwomOpozycji" - napisał w czwartek na Twitterze szef MEiN, załączając tekst poprawki z wyjaśnieniem.

Na początku grudnia poseł Janusz Kowalski (Solidarna Polska) zapowiedział, że do budżetu zostanie zgłoszona poprawka rządowa zakładająca zmniejszenie w 2022 roku finansowanie nauki języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej o co najmniej 39 mln zł. Podczas prac parlamentarnych minister Czarnek wyjaśniał potem, że nie może być tak, że w Polsce płacimy na mniejszość niemiecką i język niemiecki, a w Niemczech nie ma ani jednego euro dla mniejszości polskiej. "Żądamy, żeby Republika Federalna Niemiec zaczęła przestrzegać zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka. Jeśli to będzie, przywrócimy te pieniądze" - deklarował szef MEiN.