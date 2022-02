Zamagni: unikanie płacenia podatków to przestępstwo i grzech  

Przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk Społecznych skomentował niedawne przemówienie Papieża Franciszka skierowane do pracowników włoskiego Urzędu Skarbowego. Zaznaczył, że uchylanie się od płacenia podatków, to nie tylko przestępstwo, ale i grzech, który rodzi niesprawiedliwość.

Prof. Stafano Zamagni podkreślił, że raz na zawsze trzeba skończyć z mitem, iż uchylając się od płacenia podatków, robimy na złość jedynie państwu. „Podatki chronią ubogich i wykluczonych. Uchylając się od ich płacenia uderzamy przede wszystkim w naszych braci i siostry, ponieważ nie przyczyniamy się do powstawania dóbr i usług, które poprawiają byt najsłabszych” – wyjaśnił przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk.

„O ile uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem karalnym, o tyle unikanie ich już nie. Jednak unikanie może być jeszcze gorsze. Najbardziej nikczemną jego formą są tzw. raje podatkowe. Kto wyprowadza do nich kapitał, ten nie podlega sankcjom prawnym, ponieważ nie łamie żadnych przepisów. Jednak unikanie opodatkowania odbiera zasoby gospodarcze tym społecznościom, w których osiągnięto dochód, od którego naliczone są podatki. To poważny problem dla Unii Europejskiej, w której są cztery kraje będące rajami podatkowymi: Holandia, Irlandia, Luksemburg i Malta. To łamie solidarność – powiedział prof. Stefano Zamagni.

– Żeby zniechęcić przedsiębiorców do unikania opodatkowania należy przygotować mądre programy wykorzystania pieniędzy z podatków. Państwo nie może używać ich do realizacji celów, które nie mają pierwszorzędnego znaczenia. Wyrządza to ogromną szkodę, gdy obywatele dowiadują się, że ich państwo roztrwoniło pieniądze z podatków – traci ono wówczas zaufanie obywateli. Trzeba też wprowadzić zasadę, że podatki powinny być płacone przede wszystkim przez osoby nieproduktywne. Ci, którzy nie przyczyniają się do tworzenia wartości, powinni być bardziej opodatkowani. Jeśli tego nie zrobimy, nadal będziemy premiować niesprawiedliwość i nieefektywność“ – powiedział papieskiej rozgłośni prof. Stefano Zamagni.