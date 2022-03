W południe ma rozpocząć się ewakuacja mieszkańców oblężonego Mariupola  

Zawieszenie broni z Rosjanami ma trwać od godz. 10.00 do 21.00 czasu lokalnego. Ludność cywilna będzie mogła opuścić miasto specjalnymi autobusami lub transportem prywatnym, który ma poruszać się w kolumnie za autobusami - przekazała rada miejska (https://t.me/mariupolrada/8739).

"Trzymając się trasy korytarza humanitarnego można opuścić miasto komunikacją prywatną, poruszając się w kolumnie za komunikacją miejską - tylko i wyłącznie za autobusami. Na czele kolumny zapewniona będzie eskorta Czerwonego Krzyża. Prośba do wszystkich kierowców wyjeżdżających z miasta, aby pomogli w ewakuacji ludności cywilnej najlepiej jak mogą - zabierzcie ze sobą ludzi. (...) zabrania się zbaczania z trasy korytarza humanitarnego" - czytamy w komunikacie.

O 11.00 polskiego czasu ma rozpocząć się kolejna ewakuacja cywilów z Mariupola. Poprzednie zawieszenie broni trwało kilkadziesiąt minut, a złamali je Rosjanie.#WojnaWUkrainie.



Another attempt to evacuate civilians from besieged #Mariupol at 10.00 GMT.pic.twitter.com/xvGEZfH1rF