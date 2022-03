Aplikacja Ratownik pomaga uchodźcom  

Polska Organizacja Ratownicza wsparła dostosowanie aplikacji Ratownik na potrzeby udzielania pomocy uchodźcom. Każdy obywatel Ukrainy przekraczając granicę może zlokalizować punkty specjalne, gdzie poza punktami zbiórki darów i ich wydawania, będzie można znaleźć punkt medyczny, nocleg, tłumaczenia czy też opiekę psychologa. Do aplikacji dołączają Ratownicy Obywatelscy, którzy dodają punkty specjalne, jak i oznaczają swoją dostępność, aby móc udzielić pomocy potrzebującym.

Aplikacja działa w dwóch językach i do tej pory służyła jako aplikacja do wzywania pomocy. Polska Organizacja Ratownicza wsparła autorów aplikacji do jej dostosowania aplikacji, aby wesprzeć koordynację udzielania pomocy i bieżącej sytuacji. Każdy chce pomóc, ale brakowało jednego systemu łączącego potrzebującego z oferowaną pomocą. Do tej pory w aplikacji Ratownik działało ponad 6 tysięcy ratowników, głównie po szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Od dzisiaj Ratownikiem Obywatelskim może zostać każdy, kto chce udzielić pomocy Uchodźcom.

Po zalogowaniu się do aplikacji, każdy z jej użytkowników musi założyć konto i uzupełnić wymagane dane. Uchodźca ma możliwość znalezienia na mapie jednego z 6 możliwych punktów specjalnych, a Użytkownik chcący udzielić pomocy może też takie punkty dodać do mapy. W ten sposób dajemy narzędzie do ułatwiające logistykę i opanowanie problemów logistycznych.

Aplikacja RATOWNIK do tej pory bardzo szybko rozwijała się poprzez tworzenie największej w Polsce mapy potwierdzonych defibrylatorów (AED). Na początku marca miał być oddany do użycia moduł RescueNET, który służy do wzywania pomocy i informowania znajdujących się w pobliżu ratowników. Teraz na potrzeby obecnej sytuacji moduł RescueNET został dostosowany i rozwinięty o dodawanie punktów specjalnych. Obecnie jest możliwość dodania 10 różnych punktów specjalnych:

punkt medyczny

oferta i lokalizacja noclegu

punkt zbiórki darów

punkty dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby

tłumaczenia

punkty wsparcia psychologicznego

transport

punkt rejestracyjny

pomoc drugiego człowieka

praca

Każdy, kto dołącza do aplikacji z chęcią niesienia pomocy od razu staje się Ratownikiem Obywatelskim. Dodając punkt specjalny, dodający staje się też jego administratorem. Obecnie trwają pracę nad możliwością użycia aplikacji Ratownik z modułem RescueNET do wzywania pomocy na Ukrainie.

Aplikację można pobrać pod linkami: Google Play i Apple Store.

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ [relacjonujemy na bieżąco]