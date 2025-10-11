Dziś modlitwa o pokój na Placu Świętego Piotra  

O 18.00 plac św. Piotra w Watykanie stanie się duchowym centrum modlitwy o dar pokoju na świecie. Wówczas rozpocznie się uroczysta modlitwa różańcowa, której przewodniczyć będzie Papież Leon XIV. Zapraszamy do duchowej łączności podczas transmisji online.
Wydarzenie to wpisuje się w obchody Jubileuszu Duchowości Maryjnej i zgromadzi tysiące wiernych z całego świata. W centrum modlitwy znajdzie się oryginalna figura Matki Bożej z Fatimy, która zostanie uroczyście wystawiona na placu.
Papież Leon XIV już w pierwszych słowach po wyborze na Stolicę Piotrową zwrócił się ze szczególnym apelem: „Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam! Taki jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego. Pokój rozbrojony i pokój rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo”. Ojciec Święty wielokrotnie prosił o modlitwę w intencji pokoju – zarówno osobistej, jak i wspólnotowej.
Transmisję modlitwy przeprowadzi serwis vaticannews.va/pl:Vatican News - Polski Vatican Media Live - Polski
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.
Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...
Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.
Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.
Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?
5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.
Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.
To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.
Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"
Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.