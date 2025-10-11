info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Dziś modlitwa o pokój na Placu Świętego Piotra
rss newsletter facebook twitter

Dziś modlitwa o pokój na Placu Świętego Piotra

Dziś modlitwa o pokój na Placu Świętego Piotra  
Henryk Przondziono /Foto Gość Do modlitwy o pokój przez cały październik, jak również – szczególnie – 11 października, Ojciec Święty zwrócił się podczas audiencji generalnej 24 września.

O 18.00 plac św. Piotra w Watykanie stanie się duchowym centrum modlitwy o dar pokoju na świecie. Wówczas rozpocznie się uroczysta modlitwa różańcowa, której przewodniczyć będzie Papież Leon XIV. Zapraszamy do duchowej łączności podczas transmisji online.

Wydarzenie to wpisuje się w obchody Jubileuszu Duchowości Maryjnej i zgromadzi tysiące wiernych z całego świata. W centrum modlitwy znajdzie się oryginalna figura Matki Bożej z Fatimy, która zostanie uroczyście wystawiona na placu.

Papież Leon XIV już w pierwszych słowach po wyborze na Stolicę Piotrową zwrócił się ze szczególnym apelem: „Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam! Taki jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego. Pokój rozbrojony i pokój rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo”. Ojciec Święty wielokrotnie prosił o modlitwę w intencji pokoju – zarówno osobistej, jak i wspólnotowej.

Transmisję modlitwy przeprowadzi serwis vaticannews.va/pl:

Vatican News - Polski Vatican Media Live - Polski
«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 11.10.2025 16:31

TAGI| LEON XIV, MODLITWA, MODLITWA O POKÓJ, RÓŻANIEC, WATYKAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej | Leon XIV: Zmartwychwstanie leczy chorobę naszych czasów – smutek | Turcja: Archeolodzy przygotowują podwodną bazylikę na wizytę papieża Leona XIV | Brytyjska para królewska odwiedzi Stolicę Apostolską i spotka się z papieżem | Watykan: Polonijne czuwanie modlitewne w 47. rocznicę wyboru Jana Pawła II

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 