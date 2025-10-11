Dziś modlitwa o pokój na Placu Świętego Piotra  

O 18.00 plac św. Piotra w Watykanie stanie się duchowym centrum modlitwy o dar pokoju na świecie. Wówczas rozpocznie się uroczysta modlitwa różańcowa, której przewodniczyć będzie Papież Leon XIV. Zapraszamy do duchowej łączności podczas transmisji online.

Wydarzenie to wpisuje się w obchody Jubileuszu Duchowości Maryjnej i zgromadzi tysiące wiernych z całego świata. W centrum modlitwy znajdzie się oryginalna figura Matki Bożej z Fatimy, która zostanie uroczyście wystawiona na placu.

Papież Leon XIV już w pierwszych słowach po wyborze na Stolicę Piotrową zwrócił się ze szczególnym apelem: „Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam! Taki jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego. Pokój rozbrojony i pokój rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo”. Ojciec Święty wielokrotnie prosił o modlitwę w intencji pokoju – zarówno osobistej, jak i wspólnotowej.

Transmisję modlitwy przeprowadzi serwis vaticannews.va/pl: