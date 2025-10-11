W sobotę gala nagród Totus Tuus 2025

W ramach obchodów XXV Dnia Papieskiego w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną wręczone nagrody Totus Tuus 2025 w kategoriach: promocja godności człowieka, osiągnięcia w kulturze chrześcijańskiej, propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i Totus medialny.
W tym roku XXV Dzień Papieski obchodzony będzie w niedzielę, 12 października, pod hasłem "Św. Jan Paweł II. Prorok Nadziei".
"Głosząc nadzieję, która ma swoje źródło w Chrystusie, św. Jan Paweł II czynił to w powiązaniu z posłannictwem całego Kościoła, który jest znakiem nadziei dla świata. Kiedy człowiek kocha i kiedy jest kochany, odkrywa powody, aby nadziei nie tracić" - napisali polscy biskupi w liście do wiernych z okazji Dnia Papieskiego.
Dzień wcześniej na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala nagród Totus Tuus 2025. Wyróżnienia przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia w czterech kategoriach: promocja godności człowieka, za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, za osiągnięcia w dziedzinie propagowania nauczania Jana Pawła II i Totus medialny.
Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu wręczane są osobom i instytucjom inspirującym się nauczaniem św. Jana Pawła II i przyczyniającym się do "tworzenia cywilizacji miłości".
Nominacje do nagrody w kategorii promocja godności człowieka otrzymali: Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie, Fundacja Małych Stópek i Anna Prokopiak. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej: Krystyna Gucewicz, Teatr Exit, Hubert Kowalski i Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach. W kategorii propagowanie nauczania św. Jana Pawła II: Małgorzata Modzelewska, Stowarzyszenie Santo Subito i Anna Grzegorczyk.
Nominacje do nagrody Totus Tuus medialny im. bp. Jana Chrapka otrzymali: twórcy cyklu wydarzeń ChwałaMu, Festiwal Nowe Epifanie i twórcy filmu "21:37". Podczas gali zostanie przyznana także nagroda specjalna Totus Tuus.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II dzięki promowaniu nauczania papieża Polaka i wspierać przedsięwzięcia społeczne, głównie w edukacji i kulturze.
Dzień Papieski organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Tego dnia oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i w parafiach na fundusz stypendialny dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży w całym kraju odbywają się dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy w łączności z papieżem i koncerty mu poświęcone. (PAP)
