Badanie: 31 proc. Polaków zetknęło się z cyberprzestępstwem  

Według badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Bezpieczeństwo na e-zakupach 2022" najczęstszymi atakami, z jakimi stykali się respondenci były: nieotrzymanie towaru po zapłacie (26 proc.), fałszywy mail (21 proc.) i kradzież danych z karty debetowej lub kredytowej (20 proc.). Z kolei 15 proc. badanych wskazało na przejęcie konta na profilu społecznościowym, a 9 proc. na "opanowanie przez osobę trzecią ich poczty elektronicznej". Rzadziej ankietowani stykali się z kradzieżą wrażliwych danych osobowych np. numeru PESEL (7 proc.).

Jak przekazano, 31 proc. respondentów padło ofiarą oszustwa internetowego bądź dotknęło ono bliską im osobę. "Z atakami najczęściej spotykali się ankietowani między trzydziestym, a czterdziestym rokiem życia, zarabiający od 5 000 zł netto w górę i posiadający wyższe wykształcenie" - stwierdzono.

Podkreślono, że liczba cyberprzestępstw rośnie z roku na rok. "Tylko w 2021 r. na listę ostrzeżeń CERT Polska zostało dodanych 33 tys. domen, a dzięki współpracy z korzystającymi z niej operatorami telekomunikacyjnymi udało się powstrzymać ok. 4 milionów prób wejścia na strony wyłudzające dane" - czytamy w badaniu.

Z cyberprzestępstwem, jak dodano, zetknęło się ponad 40 proc. ankietowanych w wieku 30-39 lat oraz 40-49 lat; 39 proc. absolwentów uczelni wyższych (w porównaniu do 21 proc. ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub zawodowym). Z kolei w gronie respondentów z pensją w granicach 5 000 - 6 999 zł i 7 000 zł lub więcej na rękę, bezpośrednio lub przez bliską osobę z cyberatakiem zetknęło się kolejne 44 i 43 proc. badanych.

Zdaniem Patryka Perlińskiego z Santander Consumer Banku, kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być dla nas tym bardziej istotna w związku z sytuacją na Ukrainie, ponieważ liczba cyberataków może być jeszcze większa. Jak ocenił, zdecydowanie więcej Polaków powinno zainteresować się różnymi sposobami zachowania bezpieczeństwa w internecie.

Według badania tylko co czwarty z nas zmienia hasło do konta, a co jedenasty korzysta z sieci VPN zapewniającej połączenie przez bezpieczny, szyfrowany tunel, a co za tym idzie ochronę prywatności.

W przypadku ochrony danych w sieci najłatwiej przychodzi ankietowanym nieotwieranie e-maili z podejrzanymi linkami (78 proc.), z kolei 58 proc. respondentów "zaczyna też uważać na to, co udostępnia w sieci".

Z badania wynika także, że 63 proc. ankietowanych używa programu antywirusowego, a 54 proc. posługuje się silnym hasłem ze znakami specjalnymi. Jednocześnie 48 proc. nie korzysta z nieznanych sieci WiFi, przez które nasze dane mogą wpaść w ręce oszustów, np. gdy połączeni z nimi logujemy się do poczty czy do sklepu internetowego.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.