Do co najmniej 42 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych osuwiskami ziemi po burzy tropikalnej Megi na południu i wschodzie Filipin - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez lokalne władze, na które powołuje się AFP. Co najmniej 105 osób zostało rannych - podają państwowa i lokalne agencje ds. zarządzania kryzysowego oraz wojsko.