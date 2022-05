Co się dzieje po aborcji?  

W Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej 7 maja odbyła się konferencja: "Psychologiczne konsekwencje przerwania ciąży - terapia i profilaktyka w oparciu o program Powrót i odnowa". Poprowadził ją Damian Dekowski, koordynator programu "Powrót i odnowa".

Jak stwierdził na samym początku spotkania, prowadzenie programu ma dwutorowy cel. - Z jednej strony implementujemy go na polski grunt, oferujemy kobietom pomoc po przerwaniu ciąży. Ale z tej pomocy wynikają wnioski, które mogą zainteresować młodych ludzi, wpłynąć na nich pozytywnie, rozświetlić trudne sprawy. A zatem misja nasza jest realizowana w dwóch aspektach - mówi D. Dekowski.

Opowiedział on swoją historię zaangażowania się w pomoc kobietom zmagającym się z konsekwencjami aborcji.

- Temat ten pozornie mnie nie dotyczył, ale jednak szeroki problem straty jest obecny u każdego, a poza tym kilka bliskich mi osób zwierzyło mi się z tego problemu - mówił we Wrocławiu.

W księgarni w Londynie natrafił na książkę Jonathan Jeffesa, która go zafascynowała. Kupił ją, potem przyjechał do Polski i rozmawiał o niej z wieloma osobami. Następnie napisał do autora, że w Polsce bardzo przydałaby się ta publikacja. Poprosił go licencję, przetłumaczył treść i wydał.

- Książka napisana jest z perspektywy osoby, która od 25 lat prowadzi grupy terapeutyczne zamknięte w program, który ma określony czas trwania. Jonatan spotkał mnóstwo kobiet, które o aborcji dyskutują. Jego książka zrobiła na mnie przeogromne wrażenie, ponieważ jest oderwana od sporu o aborcji, który toczy się w Polsce - opowiadał Damian Dekowski.

Uważa, że tę książkę może przeczytać osoba zupełnie niewierząca, aczkolwiek autor jest wierzący. I program powstał z inspiracji płynących z wiary chrześcijańskiej.

- Tu nie chodzi o postawienie pytania: "Od kiedy zaczyna się życie ludzkie?", ale o pytanie: "Co się dzieje w człowieku, który doświadczył przerwania ciąży?". Ten głos jest zupełnie niezauważalny. Zależy nam na oddaniu głosu osobom, które mają doświadczenie aborcji za sobą i dobrze je przepracowały. Wydobyły różne fakty spod mechanizmów obronnych i różnych traum - oświadczył prowadzący.

Jak dodał, nie chce mówić o aborcji w kontekście czarnych marszów. To nie ten poziom dyskursu. Przypomniał, że decyzja o aborcji dokonuje się na przestrzeni jakiegoś czasu i wytwarza się wówczas oparte na poczuciu zrezygnowania przekonanie, że przerwanie ciąży to jedyne rozwiązanie.

- Te wnioski, które my wydobywamy, są potrzebne szczególnie w naszym kraju. Widzę to z perspektywy czasu. Przetłumaczyliśmy cały program "Powrót i odnowa", stworzyliśmy zespół ludzi, który w kilku miejscach w Polsce realizuje ten kurs w małych grupach - informował koordynator.

Program "Powrót i odnowa" to seria 9 cotygodniowych wieczornych spotkań dla kobiet, w małych grupach, w kontekście wspólnoty kościoła lokalnego, w atmosferze bezpieczeństwa i współczucia. Uczestnicy mogą w tym czasie przyjąć uzdrowienie i odnowę.

- Robimy to w kontekście wiary i ufamy, że to dłuższy proces. Nie ma idealnych rozwiązań na pomoc w tej sytuacji. Rozłożenie spotkań na 2-3 miesiące jest optymalne, by przejść przez problem dogłębnie, ale ostatecznie go zamknąć. Nie jest to niekończąca się grupa wsparcia - zastrzegał Damian Dekowski.