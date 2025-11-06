info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem
rss newsletter facebook twitter

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem  
Roman Koszowski /foto gość Bartłomiej I - ekumeniczny patriarcha Konstantynopola

Podczas wizyty w Lourdes Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I jednoznacznie potępił wojnę Rosji z Ukrainą, podkreślając w szczególności, że ta agresja oraz próba nadania jej charakteru sakralnego pogrążają naród rosyjski w „otchłań niegodziwości”. Bartłomiej przemawiał podczas zgromadzenia ogólnego Konferencji Biskupów Francji. Wezwał chrześcijan do stawiania czoła wyzwaniom współczesności z pokorą, współpracą i odnowionym zaangażowaniem na rzecz jedności.

Bartłomiej ponowił swój trwający od dziesięcioleci apel o pokutę i działanie na rzecz środowiska naturalnego, łącząc Dzień Modlitwy o Stworzenie, obchodzony 1 września, z szerszym chrześcijańskim obowiązkiem uzdrowienia „zranionego” świata. Ostrzegł przed stawianiem religii i nauki przeciwko sobie: łaska „przenika całe stworzenie”, więc wierzący i naukowcy, w różnych językach, czytają „tę samą księgę” – Bożą mądrość zapisaną w świecie. Potępił teorie spiskowe i duchowy negacjonizm podczas pandemii i debat klimatycznych, nazywając takie postawy „duchową ślepotą” i wzywał do powrotu do ascetycznej trzeźwości, cierpliwości i „radości wyrzeczenia” zamiast konsumpcyjnego nadmiaru.

Powołując się na Sobór Watykański II i wzajemne zniesienie anatem z 1054 roku w 1965 roku, Patriarcha pochwalił wyjątkowe świadectwo teologiczne Francji oraz postacie, które rozwijały dialog między Wschodem a Zachodem, takie jak Yves Congar i Henri de Lubac. Podkreślił, że prawdziwa tradycja „nie jest konserwatywna, lecz twórcza”, przekładając odwieczną wiarę „na tu i teraz”, a droga naprzód wymaga przebaczenia, cierpliwego dialogu i żywej miłości.

Jasne stanowisko w sprawie Ukrainy

Przechodząc do upolitycznienia religii, Bartłomiej potępił etnofiletyzm – sakralizację przynależności etnicznej – jako „nowoczesną herezję”, odrzuconą już przez Sobór Konstantynopolitański w 1872 roku. Następnie mówił o  Ukrainie: „My sami, korzystając z przysługujących nam kanonicznie i historycznie prerogatyw prymatu, udzieliliśmy autokefalii Prawosławnemu Kościołowi Ukrainy, zapewniając w ten sposób wiernym tego kraju rozkwit życia chrześcijańskiego w wolności sumienia, wyznania i wypowiedzi”.

Potępił wojnę Rosji: „napadając na Kijów”, Moskwa stworzyła „nowy sojusz między tronem a ołtarzem”, który jest „fundamentalnie sprzeczny z Ewangelią i prawosławiem”, wciągając pobożny naród „w otchłań bezbożności”. „Atakując Kijów, Moskwa, jak sama to określa, rozpoczęła `krucjatę`, która łączy siły doczesne i duchowe w niesprawiedliwej wojnie pełnej bezsensownego okrucieństwa - wojnie, która, co tragiczne, wciąga Rosję, naród niegdyś głęboko pobożny, w otchłań bezbożności” — powiedział Bartłomiej I.

Dodał: „Ten nowy sojusz między tronem a ołtarzem jest fundamentalnie sprzeczny z Ewangelią i prawosławiem. Tragedia ukraińskich kobiet i dzieci, które codziennie znoszą grad bomb i pocisków, jest również naszą tragedią. Dlatego za znak moralnego przebudzenia uważamy fakt, że – podobnie jak Patriarchat Ekumeniczny – państwo, Kościół i opinia publiczna we Francji uznają, że stawką jest przyszłość Europy, jej integralność nie tylko terytorialna, ale i moralna”.

Powołując się na deklarację „Nostra aetate” Soboru Watykańskiego II  i Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie z 2016 roku, Bartłomiej potwierdził wolę szczerego dialogu międzyreligijnego jako drogę do „wzajemnego zaufania”, pojednania i „pokoju z góry”, osiąganego nie orężem, lecz miłością, „która nie szuka swego”. Przeciwstawiając się „podwójnemu nihilizmowi” rozpuszczania i sztucznej rekonstrukcji tożsamości, wezwał chrześcijan do odrzucenia gettoizacji wiary i do ponownego rozpalenia apostolskiej działalności.

Na koniec patriarcha zwrócił się do młodzieży – „żywej teraźniejszości” Kościoła – której wiara, energia i służba pokazują, że Ewangelia wciąż przynosi owoce. Wezwał pasterzy, aby „modlili się, słuchali i prowadzili” młodych ludzi, aby ich nadzieja stała się narzędziem duchowej odnowy i jedności. Ponownie czerpiąc z tradycji Lourdes, powtórzył wezwanie Maryi do „pokuty” i modlitwy, prosząc o rozeznanie, cierpliwość i pokorę, aby być autentycznymi świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa „za życie świata”.

Czy Pan Bóg działa również „poza Kościołem”? Ojcowie soborowi jednoznacznie o stosunku chrześcijan do judaizmu oraz innych religii

GN 45/2025 DODANE 06.11.2025 AKTUALIZACJA 06.11.2025

Czy Pan Bóg działa również „poza Kościołem”? Ojcowie soborowi jednoznacznie o stosunku chrześcijan do judaizmu oraz innych religii

Bez dialogu z wierzącymi inaczej trudno o przekonujące dla nich świadectwo wiary w Chrystusa. A bez spotkania z judaizmem i bez dialogu z Żydami – trudno o pełną tożsamość Kościoła. Soborowa deklaracja Nostra aetate – najmniej zrozumiana, choć na wskroś chrześcijańska – nie była wypadkiem przy pracy. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 06.11.2025 12:40

TAGI| BARTŁOMIEJ I, PATRIARCHA BARTŁOMIEJ, UKRAINA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Czy Pan Bóg działa również „poza Kościołem”? Ojcowie soborowi jednoznacznie o stosunku chrześcijan do judaizmu oraz innych religii | Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję | "The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina | Ukraina: Trwają zacięte walki na odcinku pokrowskim | Ukraina: Pojazd-robot wywiózł rannego żołnierza z rosyjskiej strony frontu, pokonując 60 km
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jesień życia

ks. Leszek Smoliński

Jesień życia

Za oknem listopadowe klimaty, kłębią się poranne i wieczorne mgły, które stanowią utrudnienie dla poruszających się po drogach.

Szkoła małych „wymuszaczy”

Maria Sołowiej

Szkoła małych „wymuszaczy”

Jak mawiali nasi mądrzy przodkowie: „od rzemyczka do koniczka.”

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Usunięto granicę wieku.

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglute.

Święta Lipka

W Świętej Lipce odtworzono altanę z wodą

Od wiosny pielgrzymi będą mogli brać stąd wodę.

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Czy istnieje moralny obowiązek obrony ojczyzny?

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Supertajfun Fung-wong z wiatrami z prędkością 185 km/h, w porywach 230 km/h.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Jasnogórska Ikona w katedrze Notre – Dame

Dziś w Notre – Dame odbyła się uroczystość ponownej inauguracji Kaplicy Polskiej.

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Zamiast pracy w hotelach, zmuszone do produkcji dronów.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Do kaplicy w Notre Dame powróci kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

To symboliczna dla Polaków kaplica.

Ziemia

Zanieczyszczenie powietrza chłodziło Ziemię

Naukowcy wskazują, że atmosfera przepuszcza więcej światła niż zakładano.

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Urządzenie ma wspierać studentów.

Kawa

Eksperyment w barze w Turynie: kawa na czas

Na wypicie kawy jest kwadrans.

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 10.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Poniedziałek
rano
8°C Poniedziałek
dzień
8°C Poniedziałek
wieczór
7°C Wtorek
noc
wiecej »
 