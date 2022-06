Abp Jędraszewski pod Wielką Krokwią o zwycięstwie krzyża  

Wygłosił on również homilię. - Dla każdego, kto chce kształtować swoje życie po swojemu i bez Boga, krzyż jest znakiem sprzeciwu i wyrzutem sumienia, ponieważ krzyż odkrywa jego egoizm, interesowność i chciwość - mówił abp Gądecki. Nawiązał on także do słów papieża wypowiedzianych u stóp Giewontu ćwierć wieku temu.

Zdaniem abp. Gądeckiego, obecnie, po 25 latach, słowa Ojca Świętego stanowią dla nas jeszcze bardziej zobowiązujące zadanie. - Dla każdego, kto chce kształtować swoje życie z Bogiem, krzyż jest źródłem, z którego mogę czerpać moc i siłę, aby swoje życie kształtować inaczej i wybierać to, co Boże. Znaleźć nadzieję, że moje życie ma sens i że jestem przez Kogoś naprawdę kochany nie za to, kim jestem, czy za to, co posiadam, ale za to, że jestem - podkreślał abp Gądecki.

Z kolei abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, witając zebranych, przypomniał o papieskim apelu o to, by bronić krzyża i zauważył, że Msza św. odprawiana jest u stóp 9-metrowego krzyża, który jest dziełem Józefa Zborowskiego i jego pracowników. Po raz pierwszy został on wzniesiony w Zakopanem, na Równi Krupowej, 14 września 2019 r., w ramach wydarzenia “Polska pod Krzyżem”. - Równocześnie ten stojący pod Wielką Krokwią krzyż zapowiada inny, wzniesiony w Krzeczowie, dokładnie w pół drogi między krzyżem na Wawelu a krzyżem na Giewoncie, który jutro po południu zostanie uroczyście poświęcony, stając się wyjątkowo przejmującą i wymowną bramą prowadzącą na Podhale - dodał metropolita, wskazując, że krzyż Chrystusa na Golgocie mówi o zwycięskiej miłości Boga do człowieka i jest symbolem przebaczenia dla wszystkich, którzy "nie wiedzą, co czynią".

- Mamy jednak dzisiaj bolesną świadomość tego, że w obliczu wojny w Ukrainie dla wielu ludzi krzyż wraca do swojego pierwotnego, budzącego przerażenie znaczenia jako narzędzie okrutnej i hańbiącej śmierci. Stąd nasza dzisiejsza Eucharystia, przeniknięta serdeczną modlitwą: najpierw o obronę Chrystusowego krzyża w naszych sercach i w przestrzeniach publicznych naszej ojczyzny, a następnie o zwycięstwo chrześcijańskiego znaczenia krzyża jako znaku przebaczenia, pojednania i pokoju, o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy i Europy, o trwałą postawę solidarności i gościnności wobec naszych sióstr i braci przybyłych do nas z Ukrainy - podkreślał abp Jędraszewski.

Pod Wielką Krokwią modlili się również kardynałowie, arcybiskupi i biskupi uczestniczący w 392. Zebraniu Plenarnym KEP, które odbywa się w zakopiańskiej Księżówce. Obecni byli przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, a także parlamentarzyści.

Górale uświetnili uroczystość pod Wielką Krokwią pięknym śpiewem i grą licznej kapeli regionalnej. Były obecne delegacje różnych organizacji i instytucji z pocztami sztandarowymi, m.in. Związku Podhalan. Pod Wielką Krokwią modlili się także harcerze.

Jan Paweł II 6 czerwca 1997 r. przewodniczył Mszy św. pod Wielką Krokwią, przy ołtarzu zaprojektowanym przez Marka Szalę. Można go oglądać w Ogrodach Fatimskich w sanktuarium na Krzeptówkach. Papież wypowiedział m.in. ważne słowa w nawiązaniu do krzyża na Giewoncie. "Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz" - mówił papież.

Ważną częścią spotkania ponad 300 tys. wiernych z Podhala, całego kraju i m.in. ze Słowacji z Janem Pawłem II w 1997 r. był hołd, jaki Ojcu Świętemu złożyli górale. Teraz ich imieniu złożył go ówczesny burmistrz Adam Bachleda-Curuś.

Na papieski jubileusz złożyło się wiele ciekawych wydarzeń, m.in. wystawy, koncerty. Zostały one zorganizowane wspólnie przez archidiecezję krakowską z miastem Zakopane i powiatem tatrzańskim. Partnerem głównym obchodów było województwo małopolskie, a wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Z kolei Mszę św. poprzedził przejazd banderii konnej przez Zakopane. Góralscy jeźdźcy trzymali papieskie flagi.