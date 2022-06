Prezydent Macron powiedział w czwartek w Kijowie, że Francja chce pomagać Rumunii w tranzycie dużych ilości zbóż blokowanych na Ukrainie z powodu braku porozumienia pozwalającego na transportowanie ich Morzem Czarnym z powodu rosyjskiej blokady.

„Będziemy kontynuować dyplomatyczną rozgrywkę w tej sprawie z sekretarzem Generalnym ONZ”, aby wykorzystać port w Odessie jako morski port wyjściowy dla nasion (kukurydza, pszenica...) - wyjaśnił prezydent Francji w wywiadzie dla stacji TF1.

Odessa znajdującą się tylko kilkadziesiąt kilometrów od granicy ukraińsko-rumuńskiej to, zdaniem Macrona, alternatywna droga pozwalająca transportować zboża Dunajem do Europy.

The global food crisis we are experiencing is the direct consequence of the war waged by Russia against Ukraine. We call on Russia to allow the UN to organize grain exports by lifting the blockade on Ukrainian ports.