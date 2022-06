Dobiega końca Weekend Cudów Solidarnej Paczki  

Jeszcze przez kilka godzin mądra pomoc będzie docierać do uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Takich, jak pani Walentyna, która uciekła przed wojną, kiedy była jeszcze zima. 58-latka w Solidarnej Paczce znajdzie buty na lato, lekkie ubrania i pościel - marzyła zwłaszcza o świeżej, nowej pościeli.

- Z serca dziękujemy naszym wolontariuszom, darczyńcom i partnerom, dzięki którym wczoraj i dziś odpowiadająca na potrzeby mądra pomoc trafia do ponad tysiąca uchodźczych rodzin w całej Polsce. Trafia do ludzi, którzy jeszcze niedawno mieli domy, szczęśliwe życie i musieli uciekać do Polski z jedną walizką i w ubraniach, które mieli na sobie - podkreśla Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej i Solidarnej Paczki.

Dodaje, że często ta inicjatywa to pierwszy raz, kiedy ktoś zapytał wprost, czego potrzebują i co może im naprawdę pomóc. - Mamy nadzieję, że dzięki temu wsparciu rodziny odzyskają nadzieję oraz poczują, że ktoś ich dostrzegł i że są dla kogoś ważne. To szczególnie istotne w sytuacji, w której znalazły się same w obcym kraju - zaznacza prezes Sadzik.

Weekend Cudów to wyjątkowy moment, podczas którego wolontariusze Szlachetnej Paczki pukają do drzwi ponad tysiąca potrzebujących rodzin i przekazują im mądrą, odpowiadającą na potrzeby pomoc. - To moment pełen emocji, wzruszeń, radości i nadziei - ocenia prezes Stowarzyszenia "Wiosna".

Solidarna Paczka to nie tylko pomoc materialna. Dzięki niej potrzebujący znów czują się zauważeni. - Ktoś zechciał poznać ich historię. Wybrał ich i chce pomóc. Odzyskują nadzieję nie tylko dlatego, że otrzymali pomoc materialną, ale przede wszystkim dlatego, że ktoś ich dostrzegł i w nich uwierzył. Nie są już pozostawieni sami z problemami, z którymi zmagali się często w samotności i ciszy - podsumowuje J. Sadzik.

By podziękować wolontariuszom, darczyńcom, partnerom oraz polskim i ukraińskim przyjaciołom, wczoraj w trakcie transmisji na żywo prowadzący wydarzenie Konrad Kruczkowski, dyrektor ds. komunikacji Stowarzyszenia "Wiosna", rozmawiał z niektórymi z nich o pomocy niesionej przez Solidarną Paczkę oraz doświadczeniach i przeżyciach, jakich dostarcza udział w trwającym Weekendzie Cudów.

Każdy wciąż może stać się częścią Solidarnej Paczki. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wesprzeć jej działania wpłatą, a tym samym pomóc dotrzeć do kolejnych potrzebujących rodzin.