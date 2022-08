Pożary we Francji: Działa solidarność europejska!  

Jak podały francuskie media Polska ogłosiła, że wyśle strażaków do walki z pożarami na południu Francji po apelu o pomoc wystosowanym przez władze tego kraju. Komisja Europejska poinformowała natomiast o wysłaniu czterech samolotów z floty UE z Grecji i Szwecji.

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 11 sierpnia 2022

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekazał, ze wyjazd do Francji to będzie 37. międzynarodowa misja Państwowej Straży Pożarnej. Wyjazd zaplanowano w czwartek z punktu zbornego w Legnicy, skąd do Francji pojedzie 150 strażaków w 50 samochodach.

"Jesteśmy jednym z pierwszych - chyba pierwszym krajem - który odpowiedział na prośbę Francuzów" - zaznaczył wiceminister. Podał, że grupa została zorganizowana w niecałe 24 godziny. "Jestem bardzo zadowolony ze sprawności naszej straży pożarnej" – oświadczył Wąsik, przypominając, że polscy strażacy latem ubiegłego roku odegrali znaczącą rolę przy gaszeniu pożarów w Grecji.

"Nasi strażacy są ogromnie cenieni w całej Europie. Dziś mają do przejechania 1700 km żeby wejść do akcji i mam nadzieję, że wszyscy cali i zdrowi wrócą niebawem do kraju" - powiedział wiceszef resortu spraw wewnętrznych.

Nie wiadomo jak długo potrwa akcja we Francji; będzie to uzależnione od pogody. Polscy strażacy przyjadą w okolice Bordeaux, gdzie płonie prawie 1000 ha lasów. Strona francuska w środę poprosiła przez instytucje europejskie o pomoc w akcji gaśniczej.