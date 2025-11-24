Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

36,8 tys. gospodarstw w woj. podkarpackim w poniedziałek rano nadal nie ma prądu. Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie - poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Tomasz Węgrzynowicz.
Jak przekazał dyżurny, o godz. 6.00 w poniedziałek w regionie bez prądu było 36,8 tys. odbiorców.
- Największa liczba odbiorców bez prądu jest w rejonie energetycznym Krosno - 16 tys. oraz Strzyżów, gdzie jest sporo całych miejscowości pozbawionych prądu - wskazał Węgrzynowicz.
Powodem są zerwane linie energetyczne oraz ich oblodzenie. Dyżurny zapewnił, że nie ma informacji o połamanych słupach energetycznych, co spowodowałoby znacznie poważniejsze awarie, a ich usuwanie trwałoby znacznie dłużej.
- Służby pracują intensywnie. Tak więc jest nadzieja, że energetycy w miarę szybko poradzą sobie z awariami i prąd wróci do odbiorców - zauważył dyżurny.
Zmalała znacznie liczba strażackich interwencji; od północy strażacy byli wzywani 28 razy, podczas gdy minionej doby interwencji było ponad 1,7 tys. Praca strażaków polegała głównie na usuwaniu konarów z jezdni, chodników i linii energetycznych.
Śnieg przestał sypać, ale w województwie obowiązują natomiast ostrzeżenia przed zamieciami.
- Ale na razie nie spowodowały jakichś interwencji - dodał dyżurny WCZK w Rzeszowie.
W niedzielę IMGW wydał dwa ostrzeżenia dla południowych powiatów Podkarpacia - bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego oraz Krosna. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy zawiei i zamieci i obowiązuje od godziny 2.00 do poniedziałku do godz. 16.00. Drugie ostrzeżenie, pierwszego stopnia, dotyczy silnego wiatru i obowiązuje przez cały poniedziałek.
Wszystkie drogi w regionie są przejezdne, w większości czarne mokre, a lokalnie czarne suche. Miejscami może występować lokalna śliskość.
Od redakcji Wiara.pl
Przyszłą zima prądu ni ma - chciałoby się powiedzieć. Jak to się ma do planów dotyczących elektromobilności tudzież eliminowania tych form ogrzewania, które wykorzystują tylko bardziej tradycjne "paliwa"?
Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd.
Związkowy uważają, że nowela budzi poważne zastrzeżenia merytoryczne i prawne.
Chodzi o podejrzenie oszustwa przy przetargach.
Był w szpitalu psychiatrycznym w Jal ed-Dibie, modlił się w miejscu tragicznego wybuchu w porcie w Bejrucie.
Bliski Wschód potrzebuje nowych podejść, aby odrzucić mentalność zemsty i przemocy, przezwyciężyć podziały polityczne, społeczne i religijne oraz otworzyć nowe rozdziały w imię pojednania i pokoju – to apel Leona XIV wygłoszony przez niego na zakończenie Mszy św., sprawowanej w Bejrucie. Papież wołał o pokój – nie tylko do zgromadzonych na Mszy św. 150 tys. osób, ale do wszystkich pełniących władzę i mających wpływ na losy świata.
Rodziny ofiar eksplozji modliły się razem z Leonem XIV.
Hegseth: rozkaz o powtórnym ostrzelaniu łodzi domniemanych przemytników na Morzu Karaibskim wydał dowódca sił specjalnych.