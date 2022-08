Kraków. Od chorału do Pendereckiego  

Wybrzmi w przekroju chronologicznym - od średniowiecza po współczesność, czyli od chorału gregoriańskiego, poprzez m.in. Bacha, Mozarta, Francka, Dvořaka aż po Latenasa i Pendereckiego. Od Pendereckiego zacznie się tegoroczny festiwal. 15 sierpnia o godz. 20 w kościele świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52 (w którego podziemiach pochowany jest Krzysztof Penderecki), połączone zespoły Filharmonii Śląskiej i Śląskiej Orkiestry Kameralnej wykonają pod batutą Stanisława Krawczyńskiego m.in. "Agnus Dei" z "Polskiego Requiem", ale w wersji instrumentalnej. Zespół wokalny Flores Rosarum zaprezentuje 23 sierpnia o godz. 19.30 w kościele Bożego Ciała przy ul. Bożego Ciała 26 muzykę z archiwum klasztoru benedyktynek w Staniątkach, zaś Męski Kwartet Wokalny "Triplum" przedstawi 25 sierpnia o godz. 19.30 na krużgankach opactwa cystersów w Mogile przy ul. Klasztornej 11 chorał gregoriański z antyfonarzy Opactwa Cystersów w Mogile. Królewscy Rorantyści wykonają 24 sierpnia o godz. 19.30 w katedrze na Wawelu utwory z repertuaru Kapeli Rorantystów Wawelskich. Na finał zespół Collegium Zieleńskiego pod batutą Stanisława Krawczyńskiego wykona 31 sierpnia o godz. 19.30 w kościele augustianów przy ul. Augustiańskiej 7 utwory religijne Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Od siedmiu lat Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie" patronuje swemu bliźniaczemu Festiwalowi "Muzyka w Starym Lwowie". Jeden z koncertów tego festiwalu zabrzmi 26 sierpnia o godz. 19.30 w kościele jezuitów przy ul. Kopernika 26. Orkiestra Wirtuozi Lwowa rozszerzona o muzyków z: Mariupola, Dniepra, Charkowa, Kijowa, Chersonia, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie we Lwowie, wykona pod dyrekcją Serhija Burki i Wasyla Kriaczoka, utwory trzech Mozartów: Leopolda, Amadeusza i działającego we Lwowie Xawerego. Organizatorzy krakowskiego festiwalu poświęcają ten koncert w hołdzie dla wszystkich artystów Ukrainy.

Festiwal wymyślił i zorganizował w 1976 r. Stanisław Gałoński, szef powstałego sześć lat wcześniej zespołu muzycznego Capella Cracoviensis. Do dziś jest jego dyrektorem artystycznym. - To zawsze był i jest nadal przede wszystkim festiwal wykonawców. Przyjeżdżają chętnie, wiedząc że będą mieli wolną rękę w doborze repertuaru oraz warunków koncertów. Dzięki temu występują z wielką swobodą, co wpływa pozytywnie na poziom wykonawczy - powiedział S. Gałoński. Na festiwalu, odbywającym się w murach zabytkowych budowli Krakowa, występowali artyści tej miary co instrumentaliści: Ida Haendel, Henryk Szeryng, Schlomo Minz, Grigorij Żyslin, Fabio Biondi, Jordi Savall, Ivan Monighetti, Bob van Asperen, Cyprian Katsaris, Grigorij Sokołow, Malcolm Frager, Jeffrey Swann, Rafael Puyana; śpiewacy: Stefania Toczyska, Ewa Podleś, Urszula Kryger, Stefania Woytowicz, Nancy Argenta, Emma Kirkby, Andrzej Hiolski, Paul Esswood; dyrygenci: Stanisław Gałoński, Jerzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Christopher Hogwood; zespoły: The Orchestra of the Golden Age, Hesperion XX, Philharmonia Quartett Berlin, Hilliard Ensemble, Anonymous 4, Kwartet Borodina, Europa Galante.

Szczegóły dotyczące poszczególnych koncertów festiwalowych można znaleźć na stronie internetowej - www.mwsk.pl.