Z Łagiewnik do Ukrainy. Dzwon Nadziei już w Winnicy  

Dzwon Nadziei poświęcony 14 sierpnia w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dotarł do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Winnicy w Ukrainie.

Dzwon jest darem Łagiewnik dla udręczonej wojną Winnicy. Na jego czaszy umieszczone są słowa z homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej 17 sierpnia 2002 roku: „Gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój”.

Uroczyste przekazanie Dzwonu Nadziei odbyło się w niedzielę 2 października, kiedy to w winnickiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego świętowano również 25. rocznicę konsekracji kościoła.

Mszy Świętej jubileuszowej przewodniczył ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski.

Dar dla Winnicy przekazał ks. Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przypomniał o 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. - Każdego dnia powtarzamy słowa św. Jana Pawła II i wołamy: „Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei”. Łącząc się z udręczoną wojną Ukrainą, pragniemy przekazać dla sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Winnicy Dzwon Nadziei - mały znak naszej wielkiej solidarności i modlitwy w waszej intencji - mówił.

- Życzymy, by w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Winnicy rozniecana była iskra Bożej łaski, by przekazywany był przybywającym do niego ogień miłosierdzia, bo tylko w „miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście” - powiedział ks. Bielas.

Biskup Leon Dubrawski apelował w homilii o modlitwę w intencji Ukrainy i Rosji. - Błagajmy Boga o Jego miłosierdzie, aby to miłosierdzie rozprzestrzeniło się na naszą diecezję, na nasze rodziny, na całą Ukrainę i na Rosję, aby zrozumieli, że Bóg nie dał przykazania zabijania, ale Bóg dał przykazanie miłości - podkreślał.

Po Mszy Świętej s. Irena Maszczycka ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów podziękowała ks. Zbigniewowi Bielasowi za ofiarowany Dzwon Nadziei, a nade wszystko za obecność w Winnicy. Na jego ręce wyraziła wdzięczność całemu narodowi polskiemu za pomoc okazywaną Ukrainie. - Kraj, który przytula, pomaga, otwiera swoje domy i zaprasza do swojego stołu, wzywa do siebie błogosławieństwo dla wielu pokoleń - powiedziała.

Kościół w Winnicy został konsekrowany 18 października 1997 roku przez bp. Jana Olszańskiego. Kilka miesięcy wcześniej - 7 czerwca 1997 roku - Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej wizyty w Łagiewnikach poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego dla powstającej tam parafii Miłosierdzia Bożego. Obecny ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski specjalnym dekretem ogłosił rozbudowaną świątynię w 2004 roku sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Winnica to 400-tysięczne miasto znajdujące się w środkowej Ukrainie, 360 km na wschód od Lwowa. Od lutego już sześć razy została ostrzelana przez wojska rosyjskie. Najbardziej tragiczny w skutkach atak rakietowy miał miejsce 14 lipca, kiedy to zginęły 23 osoby, w tym troje dzieci - wśród nich czteroletnia Liza, dziewczynka z zespołem Downa - a kilkadziesiąt osób zostało rannych.