Konkurs Wieniawskiego jest najstarszym istniejącym i jednym z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, jest też jedną z najważniejszych polskich marek kulturalnych. Przesłuchania uczestników konkursów rozpoczną się w sobotę.

Rywalizacja młodych skrzypków odbywa się co pięć lat. Tym razem, za sprawą pandemii i w związku z przeniesieniem Konkursu Chopinowskiego na 2021 rok, poznański konkurs odbywa się po sześcioletniej przerwie.

Tegoroczny konkurs jest rekordowy pod względem liczby zgłoszeń. Do preselekcji zgłosiło się ponad 220 skrzypków z 30 krajów.

By wystartować w rundzie preselekcyjnej, skrzypkowie nie mogli mieć więcej niż 31 lat. Eliminacje, z uwagi na COVID-19, odbyły się na podstawie przesłanych nagrań: od kandydatów wymagano prezentacji czterech utworów, bez montażu i obróbki dźwiękowej. Jury wyłoniło 41 najlepszych instrumentalistów, którzy zostali zaproszeni do udziału w pierwszym etapie konkursu.

Ostatecznie w Poznaniu zaprezentuje się 31 młodych wykonawców: 6 Polaków, 6 Japończyków, 4 Chińczyków, 4 obywateli Korei Południowej, 3 Niemców, a także reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Austrii, Holandii, Francji, Kazachstanu i Szwajcarii. Wśród nich w przeważającej większości są kobiety - 20 skrzypaczek. Najmłodszy z uczestników konkursu ma 16 lat, a najstarszy 29.

Wykonania uczestników będzie oceniać międzynarodowe jury pod przewodnictwem francuskiego skrzypka i dyrygenta Augustina Dumay. Pula nagród wynosi 115 tys. euro. Zdobywca I nagrody otrzyma 50 tys. euro.

Wszystkie konkursowe przesłuchania odbywać się będą w, jak podkreślili organizatorzy, jednej z najpiękniejszych sal koncertowych Europy o uznanej akustyce - Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Również w Auli Uniwersyteckiej zorganizowany został piątkowy koncert inauguracyjny z udziałem Veriko Tchumburidze, laureatki I nagrody 15. Konkursu Wieniawskiego oraz Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki. W programie koncertu znalazły się: Koncert skrzypcowy a-moll op. 53 Antonina Dvoraka, Symfonia e-moll "Odrodzenie" op. 7 Mieczysława Karłowicza oraz światowa prapremiera utworu ukraińskiej kompozytorki Victorii Polevej, "Nova".

Przemawiający w trakcie piątkowej inauguracji prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że konkursowi im. Henryka Wieniawskiego przyświeca ta sama idea, która kierowała życiem jego patrona. "Idea twórczej doskonałości i ekstazy, która znosi wszelkie granice" - wskazał.

"W naszych trudnych czasach, kiedy granice znowu się zamykają i, niestety też płoną, ta idea jest nam bardzo potrzebna. Uczestnikom, organizatorom i słuchaczom serdecznie życzę, by dali się porwać temu, co nas przerasta i czyni lepszymi - muzyce" - powiedział prezydent.

Gala wręczenia nagród i koncert laureatów odbędzie się 21 października w Poznaniu. 23 października w Warszawie odbędzie się II Koncert Laureatów.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

"Zainaugurowany w 1935 roku - z okazji stulecia urodzin patrona - konkurs należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych na świecie. Odwołując się do postaci genialnego wirtuoza, +przedwcześnie dla sztuki zgasłego+, jak głosi jego warszawski nagrobek - impreza wyłania i promuje szczególnie uzdolnionych młodych skrzypków. Uczestnicy otrzymują szansę pójścia w ślady licznych laureatów, dla których poprzednie edycje konkursu stały się początkiem międzynarodowych karier" - napisał do uczestników i organizatorów wydarzenia prezydent Andrzej Duda.

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu samorządów Wielkopolski i Poznania.

Wszystkie wydarzenia konkursowe transmitowane będą na kanale YouTube Wieniawski Society, a także na antenach Programu Drugiego Polskiego Radia oraz TVP Kultura. O przebiegu wydarzenia będzie można również czytać na łamach codziennej gazety konkursowej, wydawanej we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i Ruchem Muzycznym.

Konkurs im. Wieniawskiego to najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie. Po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Drugi z kolei zorganizowano po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat. Wśród laureatów nagród i wyróżnień przyznanych na przestrzeni lat byli m.in. Ginette Neveu, Dawid Ojstrach i Ida Haendel.