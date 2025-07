Pierwsza niedziela lipca. Bóg jako dobry pasterz „prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę” (Ps 23,2-3).

Przeglądając książkę pt. Poradnik wędkarstwa rzecznego, autorstwa Piotra Niewiadomskiego (Ostrołęka 2025). W podrozdziale „Ryby w lipcu” autor stwierdza: „W lipcu w rzekach górskich i nizinnych we wszystkich krainach rzecznych mam letnie okno połowowe. Wszystkie ryby wytarły się i możemy łowić wszystkiego gatunki, oczywiście zgodnie z wymiarami ochronnymi oraz limitami dziennymi.

Pełną aktywność wykazują ryby zdecydowanie ciepłolubne (węgorz, sum, oraz lin i karaś). Tarło kończą lin i karasie, zarówno na zakolach rzecznych, jak i starorzeczach oraz przybrzeżnych kanałach. W wodzie pojawia się narybek letni większości ryb z tarłam wiosennego. W lipcu w rzekach górskich ryby zdecydowanie zimnolubne wykazują jeszcze sporą aktywność w pierwszej dekadzie, kiedy temperatura wody nie przekracza 20°C. Później żerują jedynie podczas obfitych opadów deszczu” (s. 346). I warto jeszcze zwrócić uwagę na interesujący szczegół: „ Po wystąpieniu burz i gwałtownym spadku ciśnienia ryby zmierzają do stref przybrzeżnych i przejściowych bogatszych w tlen” (s. 347).

Przebywanie nad wodą to również – przy założeniu, że nie jest to szczelnie wypełniona turystami plaża, tylko bardziej urokliwa i zaciszna okolica – okazja do wsłuchania się w ciszę. Do tego zaprasza również jedyny poemat Jana Pawła II pt. Tryptyk Rzymski:

„Co mi mówisz górski strumieniu?

w którym miejscu ze mną się spotykasz?

ze mną, który także przemijam –

podobnie jak ty...

Czy podobnie jak ty?

(Pozwól mi się tutaj zatrzymać –

pozwól mi się zatrzymać na progu,

oto jedno z tych najprostszych zdumień.)

Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół

i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku

– lecz zdumiewa się człowiek!

Próg, który świat w nim przekracza,

jest progiem zdumienia” (I Strumień, 1. Zdumienie).

Leon XIV, który przyjął na audiencji w Watykanie (5.08. 2025) nauczycieli szkół katolickich z Irlandii, Anglii, Walii i Szkocji oraz młodzież z diecezji kopenhaskiej, powiedział do nich, że Bóg stworzył każdego z konkretnym celem i misją w tym życiu. Ojciec Święty zwrócił też uwagę na to, że „dziś bardzo często tracimy zdolność słuchania – prawdziwego słuchania. Słuchamy muzyki, nasze uszy są nieustannie zalewane wszelkiego rodzaju cyfrowymi bodźcami, ale czasem zapominamy, by wsłuchać się w nasze własne serce. A to właśnie w sercu Bóg do nas przemawia, to w sercu Bóg nas woła i zaprasza, byśmy lepiej Go poznali i żyli Jego miłością”. To zaproszenie, jak najbardziej aktualne w czasie wakacyjnego wypoczynku, także nad wodą.