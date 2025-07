Biskup Thibault Verny został mianowany przez papieża Leona XIV przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Arcybiskup Chambéry, biskup Maurienne i Tarentaise w Sabaudii, zastępuje kard. Seana O’Malley’a. We Francji odpowiadał w Konferencji Episkopatu za walkę z przestępstwami pedofilii.

Abp Thibault Verny jest nowym przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Zdecydował się wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte we Francji na rzecz Kościoła powszechnego, zachowując równocześnie obowiązki diecezjalne. Do czerwca był przewodniczącym Rady ds. Zapobiegania i Walki z Pedofilią Konferencji Episkopatu Francji — funkcję tę przekazał bp. Gérardowi Le Stangowi, biskupowi Amiens, wybranemu przez biskupów podczas ostatniego zebrania plenarnego.

Najpierw w diecezji paryskiej, a później w ramach episkopatu francuskiego, abp Verny aktywnie działał na rzecz walki z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele, poświęcając swój czas słuchaniu i wsparciu ofiar, a także współpracy z władzami cywilnymi i sądowymi.

Postrzega swoje powołanie również jako uznanie pracy, jaką Kościół we Francji wykonał, tworząc CIASE (Niezależną Komisję do spraw wykorzystywania seksualnego w Kościele), aż do publikacji raportu jej przewodniczącego, Jeana-Marca Sauvé, oraz powołania INIRR, instancji ds. naprawy i rekompensaty.

Thibault Verny zamierza kontynuować dzieło swojego poprzednika, amerykańskiego kardynała Seana O’Malleya, z którym współpracował wielokrotnie, aby utrwalić w Kościele kulturę ochrony osób najbardziej narażonych. Wyjawił to w wywiadzie dla mediów watykańskich.

Wywiad z abp. Thibaultem Verny

Obejmuje ksiądz arcybiskup przewodnictwo w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, powołanej przez papieża Franciszka w marcu 2014 r. Papież Leon XIV powołał Pana na następcę kardynała Seana O’Malleya, który – osiągnąwszy wiek 80 lat – przeszedł na emeryturę. Jak ksiądz arcybiskup przyjmuje to mianowanie?

Trzy słowa pojawiły się w moich myślach i sercu. Po pierwsze, pokora wobec wagi i powagi tej misji oraz wyzwań, które się z nią wiążą. Po drugie, wdzięczność wobec naszego Ojca Świętego – Papieża Leona XIV – za zaufanie. Oczywiście jestem także wdzięczny kardynałowi O’Malleyowi, z którym współpracowałem w Komisji, za jego całą pracę. Trzecie słowo to determinacja, by kontynuować i pogłębiać tę misję.

Posiada ksiądz arcybiskup doświadczenie w pracy w Konferencji Episkopatu w tej trudnej dziedzinie. Teraz może je wykorzystać dla dobra całego Kościoła...

We Francji moja misja – najpierw w diecezji paryskiej, potem w episkopacie – pozwoliła mi słuchać ofiar i towarzyszyć im. To było doświadczenie kluczowe. Miałem też okazję współpracować z przedstawicielami społeczeństwa, zwłaszcza wymiarem sprawiedliwości, z którym opracowaliśmy protokoły umożliwiające ujednoliconą metodologię. Współpraca z władzami cywilnymi, jak również ze wszystkimi diecezjami Francji, jest bardzo znacząca.

Jakie będą priorytety Komisji i księdza arcybiskupa osobiście w tej działalności dla Kościoła powszechnego?

Przede wszystkim myślę o członkach Komisji i wszystkich pracujących w niej osobach. Jestem wzruszony, że mogę pogłębiać to dzieło wspólnie z każdym z członków i obecnym zespołem. Priorytety obejmą rozwijanie raportu rocznego, inicjatywy w krajach tego potrzebujących oraz program „Memorare” wspierający Kościoły w przyjęciu i opiece nad ofiarami. Wkrótce zostaną opublikowane wytyczne dotyczące ochrony i wsparcia dla nieletnich. Kolejnym ważnym punktem będzie stworzenie sieci współpracy między inicjatywami – zbyt często kraje działają niezależnie, potrzeba wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

Jaką wagę przywiązuje ksiądz arcybiskup do pracy z ofiarami i ich wsparcia?

Komisja nie zastępuje struktur lokalnych ani konferencji episkopatów. Jej zadaniem jest uświadamianie konferencjom episkopatów i zgromadzeniom zakonnym w różnych krajach znaczenia słuchania i opieki nad ofiarami. W Komisji szczególnie ważne jest, by jej członkami były ofiary i rodzice pokrzywdzonych, którzy wnoszą niezastąpione doświadczenie. Wydaje mi się, że musimy nadal rozwijać mentalność i kulturę wewnątrz Kościoła, aby szerzyć ochronę małoletnich i sprawić, by stała się ona czymś naturalnym – zarówno w Kościele, jak i w rodzinach, a także w całym społeczeństwie.

Jak ksiądz arcybiskup ocenia pracę Komisji widzianą z perspektywy swojej diecezji w Sabaudii, szczególnie w obliczu wrogiego lub przynajmniej nieufnego nastawienia części opinii publicznej?

Nie określiłbym tego słowem „wrogość”. Powiedziałbym raczej „wymóg”. Wymóg względem Kościoła w kwestii jego misji, miejsca w społeczeństwie i oczekiwania, że będzie przykładem troski o osoby wrażliwe, zwłaszcza nieletnich. To wymaga pokory – uznania prawdy, by patrzeć w przyszłość. Praca Komisji od momentu powstania musi być zakorzeniona zarówno w Rzymie, czyli Kurii, jak i w konferencjach episkopatów i zgromadzeniach zakonnych. Pomaga w tym coroczny raport.

Kiedyś można było pomyśleć, że zaufanie wiernych, albo jego część, do przedstawicieli Kościoła zostało nadszarpnięte. Czy dziś dokonano pojednania? Trzeba iść dalej tą drogą?

Jestem ostrożny. Zaufania się nie narzuca. Zyskuje się je i buduje krok po kroku. Istnieje pokusa, by skupić się na czymś innym, by szybko przewrócić kartkę. Jednak praca na rzecz prawdy i wsparcie dla ofiar musi trwać. Ochrona nieletnich pozostaje i zawsze będzie aktualnym tematem. Tylko wtedy Ewangelia może być słuchana i wiarygodna.