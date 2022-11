Gdańszczanie żegnali obrońców Westerplatte  

Uroczystości pogrzebowe żołnierzy rozpoczęły się w czwartek rano. Po godz. 9 do bazyliki św. Brygidy wniesiono trumny ze szczątkami bohaterów pierwszej bitwy II wojny światowej. Stanęły one na katafalkach, każda okryta biało-czerwoną flagą. Na każdej z nich, bez względu na stopień wojskowy, położono też wojskowy hełm. Na widok publiczny wystawiono 10 trumien obrońców Westerplatte: mjr. Henryka Sucharskiego, dowódcy obrony Westerplatte, i 9 żołnierzy, odnalezionych podczas prac archeologicznych na półwyspie, prowadzonych przez Muzeum II Wojny Światowej. Dzięki specjalistycznym badaniom biologicznym udało się zidentyfikować szczątki 7 obrońców. Są to: plutonowy Adolf Petzelt, kapral Bronisław Perucki, kapral Jan Gębura, starszy strzelec Władysław Okrasa, legionista Józef Kita, starszy legionista Ignacy Zatorski oraz starszy legionista Zygmunt Zięba. Pozostali dwaj wciąż pozostają nierozpoznani.

Przy wystawionych trumnach o godz. 15 ks. kan. Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki, odmówił z wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zawierzając mu bohaterów Westerplatte. Po modlitwie przez kolejne 3 godziny gdańszczanie w skupieniu oddawali hołd bohaterom. - Przyszłam z moimi dziećmi po to, by zapamiętały tę chwilę, która jest niezwykle ważna w historii Polski. Zrobiliśmy też zdjęcia, które uwiecznią ten moment - mówiła jedna z gdańszczanek.

Ostatnim wieczornym akcentem pożegnania bohaterów i oddania im czci był koncert „Requiem - pamięci poległych obrońców Westerplatte”. Kompozycję Nikodema Kluczyńskiego, napisaną specjalnie na konkurs zorganizowany przez MIIWŚ, wykonali muzycy Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot oraz Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza, z partiami solowymi Anny Fabrello (sopran) i Piotra Lempy (bas).

Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek - najpierw w bazylice św. Brygidy, a potem na nowym Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. W wojskowym pogrzebie weźmie udział Andrzej Duda, prezydent RP, i przedstawiciele władz.