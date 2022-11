Św. Mikołaj zostanie oficjalnie ogłoszony patronem Głogowa  

Święty Mikołaj już od średniowiecza jest obecny w życiu Głogowa od wieków. Rok temu pisaliśmy o staraniach, aby stał się oficjalnym patronem. Rajcy miejscy poparli wtedy wniosek w tej sprawie, który trafił najpierw do biskupa diecezji, a potem do Watykanu. Stolica Apostolska przychyliła się do tej prośby i w tym roku, we wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja, czyli 6 grudnia, decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona.

Uroczyste przekazanie włodarzom miasta dokumentu potwierdzającego ustanowienie św. Mikołaja patronem Głogowa odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.00 w Sali Rajców. Pół godziny później z ruin kościoła św. Mikołaja wyruszy orszak i przejdzie ulicami miasta do kościoła Bożego Ciała. Tam o 18.00 będzie Msza odpustowa, a potem mikołajowy poczęstunek.

Natomiast dzień wcześniej (5 grudnia) o godz. 10.00 w Teatrze im. A. Gryphiusa odbędzie się konferencja poświęcona świętemu z Miry. Wieczorem zaś 18.30 w kościele pw. Bożego Ciała odbędzie się koncert „Wybrany przez miłość” w wykonaniu chóru Space Of Grace & Goście.

