W gronie ambasadorów, którzy złożyli listy uwierzytelniające byli przedstawiciele Belize, Bahamów, Tajlandii, Norwegii, Mongolii, Nigru, Ugandy i Sudanu. Papież podkreślił, że zaczynają oni swoją misję w trudnym dla świata czasie stąd konieczność ochrony godności i praw człowieka oraz promowania sprawiedliwości, pojednania i dialogu na rzecz trwałego pokoju.

Papież o dyplomacji w służbie pokoju

„Rozpoczynacie swoją nową misję dyplomatyczną w czasie zwiększonej wrażliwości politycznej na coraz częstsze przypadki łamania prawa międzynarodowego i tego, co ja od dawna nazywam trzecią wojną światową w kawałkach – mówił Ojciec Święty. – Jeśli pokój ma mieć szansę i jeśli ubodzy mają mieć perspektywę lepszej przyszłości, zwłaszcza w tych częściach świata, gdzie przedłużające się konflikty grożą przyzwyczajeniem się do nich w świadomości społecznej, wszyscy jesteśmy wezwani do wykazania większej czujności i odpowiedzenia na wezwanie do bycia budowniczymi pokoju w naszych czasach.“