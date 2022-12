Zaprosił na nią wikariusz generalny diecezji rzymskiej kard. Angelo De Donatis. W krótkim liście do diecezjan wyjaśnił, że jest to odpowiedź na wczorajszy apel papieża Franciszka. Mszę odprawi o 17.30 bp Guerino Di Tora, wikariusz archiprezbitera bazyliki św. Jana na Lateranie. Msza będzie transmitowana przez stację telewizyjną Telepace (kanał 75) oraz w streamingu na profilu diecezji rzymskiej na Facebooku.

Ponadto kard. De Donatis zalecił, aby w czasie Mszy odprawianych w najbliższych dniach „towarzyszyć naszemu drogiemu emerytowanemu biskupowi w chwili cierpienia i próby, prosząc Pana, aby go pocieszał i wspierał w tym świadectwie miłości do Kościoła aż do końca”.