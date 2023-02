Papież: potrzebujemy w życiu stabilności we wszechstronności  

Franciszek zaznaczył, że pięciobój niesie w sobie wielką wartość edukacyjną, ponieważ stanowi obraz złożonego działania człowieka, na które składają się różne umiejętności. Jakość życia nie zależy od osiągnięcia doskonałości w jednej dziedzinie, ale wymaga zaangażowania w wielu różnych sytuacjach. Papież wskazał na znaczenie wielopłaszczyznowej osobowości, która zakłada silną jedność, spójność wewnętrzną, zdolność do zmiany, adaptacji oraz przemieszczania się.

Papież: w życiu jest trudniej niż w sporcie

„Dziękuję wam, ponieważ poprzez ten sport dajecie nam żywy przykład tego wszystkiego, o czym mówiłem. Wszyscy wiemy, że w życiu jest o wiele trudniej niż w sporcie! Ale sport może nam pomóc, pomaga nam, bo uczy nas, że dzięki cierpliwości, ćwiczeniom, kreatywności i wytrwałości można się doskonalić, można osiągać cele, które wydawały się nie do pomyślenia – zaznaczył Papież. - A dzieje się to poprzez wymiar, który jest ponad wszystkimi innymi i ożywia je wszystkie, czyli wymiar duchowy. To znaczy, zdolność do gry i zabawy ma również wymiar duchowy. Nie chodzi mi jednak o wymiar psychologiczny, który również jest ważny, ale właśnie o duchowy, czyli o nasz stosunek do sensu życia, naszego bycia i relacji. I zdolność do gry i zabawy pomaga w tym wymiarze duchowym, więcej nawet, znajduje w nim oparcie, aby być dojrzała i mocna. W centrum człowieka znajduje się serce, nie w sensie fizycznym, ale w sensie symbolicznym, serce, które umie przyjmować i dawać miłość.“

Ojciec Święty podziękował federacji za konkretne gesty solidarności i wsparcia, szczególnie udzielanego szpitalowi pediatrycznemu Dzieciątka Jezus w zakresie badań oraz logistyki. Zaznaczył, że to jeszcze bardziej wymagające zawody, ale nagrodę przynosi życie i trwa ona wiecznie.