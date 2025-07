Polscy biskupi udali się do Rzymu na Jubileusz

Przedstawiciele KEP, m.in. abp Tadeusz Wojda i bp Marek Marczak, udali się do Rzymu na Jubileusz Seminarzystów, Kapłanów i Biskupów. W niedzielę paliusze od papieża Leona XIV odbiorą metropolici: abp Zbigniew Zieliński, abp Wiesław Śmigiel i abp Adrian Galbas - przekazało biuro prasowe KEP.

W ramach Jubileuszu Seminarzystów we wtorek o godz. 18.00 abp. Wojda będzie przewodniczył mszy św. dla seminarzystów w rzymskiej bazylice Santa Maria in Aracoeli. Weźmie w niej udział ok. 200 kleryków z Polski i ich księża formatorzy.

Do Rzymu przybyli m.in. klerycy z trzech łódzkich seminariów duchownych: Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater oraz Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Towarzyszy im biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Zbigniew Wołkowicz.

W środę w ramach obchodów Jubileuszu Biskupów odbędą się uroczystości dla hierarchów pochodzącym z około 50 krajów. Uczestnicy otrzymają stułę, ornat i mitrę Roku Świętego. O godz. 10.00 rozpoczną pielgrzymkę do Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra, gdzie o godz. 10.30 będą koncelebrować mszę św. pod przewodnictwem emerytowanego prefekta Dykasterii ds. Biskupów kard. Marca Ouelleta. O godz. 12.30, również w bazylice, katechezę do biskupów wygłosi papież Leon XIV, po czym wspólnie z nimi złoży wyznanie wiary przy grobie św. Piotra.

Również w środę rozpocznie się Jubileusz Kapłanów, z katechezami głoszonymi przez biskupów w 12 kościołach w centrum Rzymu, podzielonych według języków. Katechezę polskojęzyczną wygłosi o godz. 18.00 w kościele San Gioacchino in Prati przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda.

Na Jubileusz 2025 udali się m.in. biskupi z archidiecezji gdańskiej: abp Tadeusz Wojda, bp Wiesław Szlachetka i bp Piotr Przyborek. W Rzymie są już m.in.: metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Piotr Kleszcz, biskup płocki Szymon Stułkowski i biskup pomocniczy poznański Jan Glapiak.

W niedzielę paliusze z rąk papieża Leona XIV odbiorą: metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński, metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel i metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

Rok Jubileuszowy 2025 rozpoczął się 24 grudnia 2024 r. otwarciem Świętych Drzwi Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, a zakończy 6 stycznia 2026 r. Jubileusz został ogłoszony przez papieża Franciszka 9 maja 2024 r. bullą "Spes non confundit" pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". W Kościele katolickim to czas szczególnie łaski i możliwość uzyskania odpustu zupełnego. W ramach jubileuszu w Rzymie odbywają się wydarzenia dla różnych grup wiernych, m.in. dla rządzących, seminarzystów, młodzieży i kapłanów.

Obchodu Roku Jubileuszowego rozpoczęły się w 1300 r. z inicjatywy papieża Bonifacego VIII i początkowo były organizowane co 50 lat. Obecnie Rok Jubileuszowy ogłaszany jest co 25 lat.