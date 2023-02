Dokument "On the Adamant" Nicolasa Philiberta został laureatem Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali zamknięcia 73. Berlinale.

Dokument "On the Adamant" przedstawia codzienność pacjentów i personelu dziennego domu opieki dla dorosłych, położonego w centrum Paryża.

W wyścigu po statuetkę film Philiberta pokonał m.in. "Music" Angeli Schanelec, "The Survival of Kindness" Rolfa de Heera, "Till The End of the Night" Christopha Hochhauslera oraz "Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert" Margarethe von Trotty.

Philippe Garrel odebrał podczas sobotniej gali zamknięcia 73. Berlinale Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię. Statuetkę zapewnił mu film "The Plough".

Chwilę później Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Jury doceniono "Bad Living" Joao Canijo, a Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury trafił do "Afire" Christiana Petzolda.

Sofia Ortero otrzymała podczas sobotniej gali zamknięcia 73. Berlinale Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę główną. Jury doceniło ją za kreację w "20 000 Species of Bees" Estibaliz Urresoli Solaguren.

Wcześniej statuetkę za wybitne osiągnięcia artystyczne odebrała Hélene Louvart, autorka zdjęć do filmu "Disco Boy" Giacomo Abbruzzesego.

Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę drugoplanową trafił do Thei Ehre za rolę w "Till the End of the Night" Christopha Hochhauslera.

Statuetkę za najlepszy scenariusz przyznano Angeli Schanelec za "Music".

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: amerykańska aktorka Kristen Stewart (przewodnicząca), irańska aktorka Golshifteh Farahani, niemiecka reżyserka Valeska Grisebach, rumuński reżyser Radu Jude, amerykańska dyrektorka castingu Francine Maisler, hiszpańska reżyserka, ubiegłoroczna laureatka Złotego Niedźwiedzia Carla Simon oraz hongkoński reżyser i producent Johnnie To.