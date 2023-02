Niemcy: Nuncjusz podkreśla absolutny zakaz tworzenia rady synodalnej  

Nuncjusz apostolski w Niemczech abp Nikola Eterović przemawiając do zgromadzonych w Dreźnie niemieckich biskupów podkreślił, że został „upoważniony z urzędu" do stwierdzenia, iż nawet biskup diecezjalny nie może ustanowić rady synodalnej na szczeblu diecezji lub parafii. Potwierdził też niezmienną ważność listu apostolskiego „Ordinatio sacerdotalis”, w którym Jan Paweł II odrzucił w 1994 roku dopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich. Dodał, że papież Franciszek chce większego udziału kobiet w administracji Kościoła.