Odpowiedzią na stawiane zarzuty są rzetelne badania naukowe – podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski po poniedziałkowym wystąpieniu podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

- Badania historyków to kontynuacja ich pracy, która prowadzona jest od dłuższego czasu. Analizując dokumenty archiwalne nie dostrzegamy żadnych poważnych dowodów, że św. Jan Paweł II świadomie podejmował decyzje mające w jakikolwiek sposób ochraniać sprawców przestępstw seksualnych od poniesienia odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę podejście Ojca Świętego do ludzi pokrzywdzonych, słabych, opuszczonych, ofiar przestępstw i prześladowań, absurdalnym jest twierdzenie, że nie interesował się on losem pokrzywdzonych. To wyłącznie medialne spekulacje wysnute na podstawie szczątkowych i wybiórczo prezentowanych archiwaliów, bez uwzględnienia kontekstu społeczno-historycznego – powiedział dziennikarzom rektor KUL.

Poinformował też, że 29 marca na lubelskim uniwersytecie odbędzie się debata akademicka, transmitowana online, z udziałem historyków, którzy szczegółowo odniosą się do tych kwestii. Ks. prof. Kalinowski zaznaczył też, że KUL, odpowiadając na współczesne wyzwania i potrzeby społeczne, zainicjował dwuletni projekt skoordynowanych, wielopłaszczyznowych i systematycznych działań medialno-naukowo-publicystycznych. – Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja życiorysu, nauczania, duchowości oraz dorobku naukowego i literackiego św. Jana Pawła II. Dzisiejsze czasy wymagają używania nowych narzędzi komunikacji i technologii, tak by przekaz mógł skutecznie dotrzeć do młodych ludzi. Do współpracy zapraszamy naukowców, badaczy, dziennikarzy, publicystów, reżyserów i artystów – podkreślił rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dodał, że działania prowadzone będą w kilku obszarach: medialnym, popularnonaukowym, badawczym i twórczym. Przygotowane zostaną profesjonalne multimedialne materiały dziennikarskie i popularnonaukowe, a także raporty z wynikami badań m.in. historycznych i socjologicznych. Materiały będą tłumaczone na języki: angielski, włoski, francuski, niemiecki, hiszpański.

Ks. prof. Kalinowski zaznaczył, że dziedzictwo św. Jana Pawła II uniwersytet realizuje również w podejmowanych inicjatywach, m.in. Centrum Studiów przy Areszcie Śledczym w Lublinie, Areopagu Uniwersytetów, Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela, Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą czy cyklu kongresów diecezjalnych, który jesienią br. zostanie zapoczątkowany na KUL, a składać się będzie m.in. z debat dotyczących współczesnych wyzwań Kościoła, szczególnie w kontekście pytań stawianych przez młodych ludzi.

KUL