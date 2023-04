Ruszyły internetowe zapisy na Lednicę  

Link do strony zapsów znajdziejsz TUTAJ.

- Cieszymy się, że po raz kolejny – już dwudziesty siódmy – możemy zaprosić Was 3 czerwca na Spotkanie Młodych nad Lednicą. W tym roku gromadzimy się wokół tematu Eucharystii. Prowadzić nas będzie hasło „Idź za Barankiem”. Widzimy w Ewangelii św. Jana Chrzciciela, który mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). I idą najpierw za nim św. Jan i św. Andrzej, a potem kolejni Apostołowie. A dzisiaj przychodzi czas na nas! Mamy nadzieję, że my również, jako uczniowie Jezusa, odnajdziemy się w tym temacie. Pójdziemy za Barankiem, dokądkolwiek się uda, jak mówi o tym Księga Apokalipsy (Ap 14,1-5) i będziemy mieli szansę odkryć Jezusa takiego, jakim jest i jaki udziela się nam w Eucharystii. Chcemy razem odkrywać Baranka Bożego. Chcemy razem odkrywać tajemnicę Eucharystii. A przede wszystkim chcemy razem odkrywać wspólną drogę, którą musimy przebyć, żeby Eucharystię odkrywać. Eucharystia to wspólnota. Eucharystia potrzebuje wspólnego zgromadzenia, dlatego tym bardziej zapraszamy Was w tym roku na Lednicę - pisze w zaproszeniu o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz XXVII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych LEDNICA 2000

Zaprojektowany przy pomocy sztucznej inteligencji plakat tegorocznej Lednicy to dzieło Dayenu.