Ks. Krzysztof Grzelak TChr: Węgrzy z wielką radością przyjęli Papieża  

„Węgrzy oczekiwali tej wizyty. Z wielką radością i entuzjazmem przyjmowali na Placu Kossutha Ojca Świętego, gdy się pojawiło papamobile. Tysiące ludzi wiwatowało i wznosiło okrzyki, też wcześniej modliło się w intencji Ojca Świętego, przygotowując się do tego spotkania, do tej Mszy świętej. Rzeczywiście entuzjazm dało się zobaczyć i to naprawdę w sercach oraz w oczach naszych braci i sióstr Węgrów, którzy dumą i też wielką radością przyjęli Papieża. Msza święta pięknie przygotowana, to jeszcze pokłosie Kongresu Eucharystycznego: olbrzymi chór, orkiestra i oczywiście rzesze wiernych. Tak to można było zauważyć, że ze wszystkich diecezji węgierskich, z całych Węgier [przyjechały] delegacje ludzi, którzy pragną spotkać się ze Ojcem Świętym. Warto zaznaczyć, że przybyło wiele rodzin, wielu młodych ludzi i też szkoły, dzieci, przekrój całego społeczeństwa i również wiele osób starszych, którzy, to było widać, głęboko się modlili.“