Prostyń: miejsce objawień św. Anny w Polsce  

Zaledwie 10 lat po jej objawieniach w Księdze Cudów zapisano ponad 90 łask i uzdrowień. Już w 1513 roku Watykan udzielił odpustów pielgrzymom udającym się do Prostyni. Dziś wspomnienie św. Anny.

Opis objawień św. Anny

Księga Cudów sanktuarium w Prostyni rozpoczyna się opisem objawienia św. Anny. Działo się to 27 maja 1510 roku, nad ranem po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Małgorzata, żona miejscowego rolnika Błażeja, usłyszała wołanie: „Niewiasto, Niewiasto!”. Kiedy wyszła przed dom, zobaczyła przy pobliskim krzyżu kobietę ubraną na biało. Myślała, że widzi śmierć. Wtedy nieznajoma osoba powiedziała: „Niewiasto, nie bój się! Nie jestem ja śmierć, lecz św. Anna. Idź do Prostyńskiego [dziedzica] i powiedz, aby wzgórze za wsią, gdzie my od dawna przebywamy, było poświęcone Trójcy Przenajświętszej, żeby tam wybudowano kościół, a na miejscu mego objawienia – kaplicę. Na znak prawdziwości mych słów pozostawiam cztery wieńce na ławeczce pod krzyżem. Trzy ze sobą złączone na znak Trójcy Przenajświętszej, a czwarty na moją pamiątkę”.

Miejscowa tradycja przechowuje także drugie objawienie św. Anny. Według niego, św. Anna ubrana w strój zakonny ukazała się rolnikowi z pobliskiej miejscowości Złotki, prosząc, aby zawiózł ją do Prostyni. Kiedy usiadła na wóz, woły popędziły przez bagna po starym korycie rzeki Bug. Kiedy szczęśliwie dotarli do celu woły zatrzymały się przed pagórkiem, na którym stoi obecny kościół. Siostra zakonna przedstawiła się: „Jestem św. Anna. Idę oddać cześć Trójcy Świętej”. Po tych słowach weszła na wzgórze i modliła się.

Koronacje w Prostyni

Wianki, które pozostawiła św. Anna podczas swego objawienia w 1510 roku były przechowywane w specjalnym relikwiarzu. Następnie w 1514 roku zostały włożone do srebrnej korony. Odtąd podczas odpustów Trójcy Przenajświętszej i św. Anny oraz w innym czasie, na indywidualną prośbę błogosławi się wiernych tą koroną, wkładając ją na głowy pielgrzymów. Od wieków to szczególne błogosławieństwa nazywane jest właśnie koronacją.

Pielgrzymi i uzdrowienia

Wieść o objawieniach szybko obiegła Rzeczpospolitą, skąd zaczęli napływać licznie pielgrzymi. W Księdze Cudów prowadzonej od 1511 roku tylko w pierwszej połowie XVI wieku wspominani są pielgrzymi aż z 15 województw i 10 diecezji. W 1547 roku do nadbużańskiej wioski przybyła także królowa Bona Sforza, żona Zygmunta Starego. W XX wieku na odpusty św. Anny i św. Trójcy przybywało po kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Jest to jednocześnie jedyne w Polsce sanktuarium Trójcy Przenajświętszej.

„Wiele osób otrzymało szczególne łaski w tym miejscu. Także dziś przyjeżdżają tutaj pielgrzymi, w tym rodziny, bo jest to bardzo rodzinne sanktuarium, mające za patronkę babcię samego Jezusa. W tym roku, w niedzielę 27-go lipca będzie Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. O godz. 12.00 Mszy św. połączonej z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich będzie przewodniczył bp Piotr Sawczuk. Serdecznie zapraszam” – mówi ks. Józef Poskrobko, kustosz sanktuarium.

Książka o Prostyni

5000 nazwisk i miejscowości na ponad 900 stronach. Dostępna jest do bezpłatnego pobrania książka online o sanktuarium w Prostyni: https://ordigital.pl/prostyn.pdf. Publikację powstała na podstawie dokumentów z ok. 50 archiwów z wielu krajów. Powstała z okazji 500-lecia objawień św. Anny.