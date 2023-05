W wywiadzie dla Radia Watykańskiego miejscowy proboszcz, ks. Witalij Marcyniuk, przekonuje, że Mykyta "wkłada w to całą swoją miłość".

- Ludziom w takiej sytuacji ciężko sobie czasem poradzić w okolicznościach pokoju, a co dopiero w przypadku wojny - zaznacza duchowny. Ale, jak wskazuje, jego wspólnotę charakteryzuje fakt, że nie załamuje ona rąk.

Jak przekonuje kapłan, z pomocą dobrych ludzi podejmują różnorodne działania:

Gdy w regionie Kijowa zaczęły się pierwsze eksplozje, nas zostało mało, 14 kapłanów spośród 148. Ja sam nigdzie nie wyjechałem, pozostałem na miejscu. I kiedy ludzie przyszli do kościoła oraz zobaczyli, że tam jestem, stało się to dla nich świadectwem możliwości tworzenia czegoś wokół mnie (…). I wówczas zaczęliśmy… Fastów nie był ostrzeliwany, do nas przyjeżdżały ciężarówki, a nasi ludzie nieśli pomoc w każdy możliwy sposób: czy to do Irpienia (…), czy to do Makarowa, Buczy, Worzla. Do tych rejonów bardziej ostrzeliwanych, gdzie mieszkańcy mieli trudniej: stały tam spalone samochody, leżały jeszcze niezabrane ciała zabitych. I to była okazja, aby służyć w tym czasie. A potem kobiety zaczęły gotować pierogi dla obrony terytorialnej. I tak się podzieliliśmy: każdy miał jakąś swoją własną misję (…), robiliśmy wiele rzeczy. A Mykyta zawsze znajdował się gdzieś obok: przychodził, pomagał.