Do pobożnego odmówienia 16 czerwca litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz do czynienia aktów wynagradzających (ofiarowanych) Panu Jezusowi wezwali wszystkich katolików biskupi amerykańscy.

Wspólny apel w tej sprawie wystosowali abp Timothy P. Broglio – biskup polowy Armii Amerykańskiej i przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, kard. Timothy M . Dolan z Nowego Jorku – stojący na czele Komisji Episkopatu ds. Wolności Religijnej i metropolita Los Angeles abp Jose H. Gomez. Intencją tych modlitw ma być „naprawienie szkód duchowych, wyrządzonych przez grzech”.

Dokument, zamieszczony na stronie Episkopatu przez jego rzeczniczkę Chieko Noguchi, głosi: „Chrześcijanie - katolicy tradycyjnie obchodzą czerwiec jako miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym czasie na nowo uświadamiamy sobie miłość Chrystusa do nas wszystkich, która w szczególny sposób wyraża się w wizerunku Jego Serca przebitego włócznią. Modlimy się (wówczas), aby nasze serca upodabniały się do Niego, który wzywa nas do miłowania i okazywania szacunku Jego ludowi”.

Biskupi przypomnieli, iż „w tym roku 16 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zawodowy klub sportowy w sposób skandaliczny postanowił uczcić grupę, której bezwstydność i wulgarność jest niczym innym jak naśmiewaniem się z naszego Pana, Jego Matki i niewiast konsekrowanych”. „Nie możemy przejść wobec tego obojętnie. Nie jest to bowiem tylko bolesny akt wrogości wobec chrześcijan, ale coś więcej: bluźnierstwo wymierzone w Boga” – podkreślili autorzy oświadczenia.

Zwrócili uwagę, że „wzruszający jest widok wielu wiernych katolików, ale też innych ludzi dobrej woli, którzy maja odwagę wystąpić przeciwko tej (bluźnierczej) grupie i tym, którzy ją popierają”. Wezwali wszystkich katolików do „odmówienia litanii do Najświętszego Serca 16 czerwca i ofiarowania modlitw jako aktu zadośćuczynienia za bluźnierstwa przeciw Panu, które pojawiły się w naszej amerykańskiej kulturze”.

Choć odezwa episkopatu nie wspomina o tym wprost, to w rzeczywistości chodzi tam szczególnie o decyzję klubu baseballowego Los Angeles Dodgers, który zaprosił na tzw. Paradę Równości 16 bm. wieczorem jawnie antykatolicką organizację gejowską „Siostry od Wieczystego Pobłażania Sobie” (Sisters of Perpetual Indulgence – SPI). Członkowie tej powstałej w 1979 organizacji, której już sama nazwa jest antykatolicka i bluźniercza, jako tzw. drag queen (pokazywanie się w wyzywającym przebraniu przeciwnej płci) otwarcie ubliżają i wyśmiewają istotę żeńskiego powołania zakonnego. Ubierają się w biało-czarne stroje przypominające habity zakonne, malując przy tym w wyzywający sposób na biało swoje twarze i używając czerwonej szminki do ust i różnych ozdób kobiecych.

Rzeczniczka archidiecezji Los Angeles w wywiadzie dla pisma „National Catholic Reporter” z 15 czerwca oświadczyła , że „zaprosiliśmy wszystkie parafie nie tylko do odmówienia litanii 16 bm., ale także do adoracji Najświętszego Sakramentu”. Wyraziła przy tym nadzieję, iż „nasza wspólnota wiernych zjednoczy się w pokojowej modlitwie, która uleczy rany spowodowane tymi podziałami”.

Arcybiskup Los Angeles Jose Gomez i kilku innych hierarchów amerykańskich określili SPI jako „organizację wyraźnie antykatolicką”. Podobnie abp Salvatore Cordileone z San Francisco na łamach „The Wall Street Journal” z 1 czerwca powiązał zaproszenie SPI przez Dodgersów z „długą, głęboką i nikczemną historią antykatolicyzmu w Stanach Zjednoczonych”.

Antykatolickie wybryki SPI w Los Angeles skrytykowały też liczne organizacje katolickie, m.in. CatholicVote, Church Militant (Kościół Walczący), Virgin Most Powerful Internet Radio (Najpotężniejsze Internetowe Radio Maryi Panny), America Needs Fatima (Ameryka potrzebuje Fatimy) i Catholics for Catholics.

Z kolei „National Catholic Reporter” zapowiedział, że w noc 16 bm. w czasie Parady Równości w Los Angeles katolicy zorganizują specjalną procesję koło stadionu Dodgersów. Również bp Joseph Strickland z Tyler w stanie Teksas zdecydował się zorganizować specjalną procesję i modlitwy wynagradzające „w obliczu nowych ataków na Kościół i wartości katolickie”.