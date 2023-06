W oświadczeniu przekazanym przez watykańskie biuro prasowe abp D'Aniello przypomniał, że celem misji papieskiego wysłannika jest "wskazanie i zachęcenie do inicjatyw humanitarnych, pozwalających rozpocząć drogę, która - mamy nadzieję - będzie mogła doprowadzić do tak upragnionego pokoju".

Jak dodał nuncjusz, o tym kardynał Zuppi, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, rozmawiał w środę z doradcą Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem.

Watykański dyplomata poinformował również o czwartkowym spotkaniu kardynała Zuppiego z komisarz Lwową-Biełową. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej w związku z podejrzeniem o bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z terytorium Ukrainy do Rosji. Jednym z celów Watykanu jest doprowadzenie do powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin.

Wysłannik Franciszka spotka się także z patriarchą Cyrylem - zapowiedział abp D'Aniello. Dodał, że w przypadającą tego dnia uroczystość świętych Piotra i Pawła kardynał Zuppi będzie przewodniczył mszy w katedrze w Moskwie, gdzie spotka się ze wspólnotą katolicką, której przekaże pozdrowienia i słowa bliskości od papieża.

W piątek kardynał Zuppi wróci do Rzymu.

Na początku czerwca papieski wysłannik był w Kijowie, gdzie rozmawiał między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.