Szef Pentagonu: zniszczyliśmy irański program nuklearny  

"Przeprowadzona nocą amerykańska operacja przeciwko trzem irańskim obiektom nuklearnym nie miała na celu zmiany reżimu w Teheranie" - zapewnił szef Pentagonu podczas konferencji prasowej. Minister podkreślił, że jej celem było natomiast "zneutralizowanie zagrożeń dla interesów narodowych ze strony irańskiego programu nuklearnego".

"Trwa ocena szkód. Jednak z naszych wstępnych ustaleń wynika, że wszystkie środki precyzyjnego rażenia uderzyły tam, gdzie chcieliśmy i przyniosły pożądany skutek" - powiedział amerykański minister na konferencji prasowej. Zaznaczył, że siły USA nie zaatakowały irańskich żołnierzy ani cywilów.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine powiedział z kolei, że w ramach operacji o nazwie Północny Młot (Midnight Hammer) trzy zaatakowane obiekty - Fordo, Natanz i Isfahan - doznały "niezwykle poważnych szkód i zniszczeń", jednak nie zakończono oceny szkód. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Iran wciąż posiada niezniszczone zdolności nuklearne.

Szef Pentagonu dodał, że prezydent USA Donald Trump od ponad 10 lat powtarzał, iż Iran nie może mieć broni nuklearnej, i dzięki jego decyzji irańskie ambicje nuklearne zostały przekreślone. "Gdy prezydent USA Donald Trump mówi, świat powinien go słuchać" - dodał Hegseth. "Gdy prezydent mówi: +60 dni na pokój negocjacje+, to znaczy 60 dni na pokój i negocjacje. W przeciwnym razie zdolności nuklearne nie będą istnieć" - podkreślił, odnosząc się do rozmów o porozumieniu nuklearnym z Iranem.

Poinformował, że USA kontaktują się z Iranem. "Mogę potwierdzić, że różnymi kanałami dostarczane są Irańczykom publiczne i prywatne wiadomości, co daje im okazję do powrotu do stołu" negocjacyjnego" - przekazał.

Hegseth podkreślił też, że Iran powinien posłuchać ostrzeżeń Trumpa w sprawie ewentualnego odwetu wobec USA. Zacytował wpis prezydenta USA, w którym w nocy przestrzegł Teheran przed odpowiedzią na amerykański atak: "jakikolwiek odwet ze strony Iranu przeciwko Stanom Zjednoczonym spotka się z siłą znacznie większą niż ta, której byliśmy świadkami dziś wieczorem".

"Iran powinien zastosować się do tych słów" - powiedział szef Pentagonu. Również przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine ostrzegł, że jeśli Iran podejmie decyzję o odwecie, będzie to zły wybór.

Generał poinformował, że podczas operacji wykorzystano ponad 125 samolotów oraz przeprowadzono akcję zwodniczą, w ramach której nad Pacyfik skierowano część bombowców.

W operacji udział wzięło siedem bombowców B-2, które zrzuciły kilkanaście bomb penetrujących na obiekty nuklearne Fordo i Natanz. Było to pierwsze zastosowanie w walce 13-tonowych bomb GBU-57. Przeciwko Isfahan z okrętów podwodnych wystrzelono pociski Tomahawk. Atak rozpoczął się godz. 18.40 czasu wschodnioamerykańskiego (0.40 w Polsce), a przed 19 bombowce były już poza irańską przestrzenią powietrzną.

Generał dodał, że Amerykanie nie odnotowali żadnych wystrzałów oddanych w stronę lotnictwa USA przez Iran. "Nie latały irańskie myśliwce i wygląda na to, że irańskie systemy ziemia-powietrze nie widziały nas podczas misji. Utrzymaliśmy element zaskoczenia" - powiedział.

Przekazał też, że z uwagi na ryzyko amerykańskie siły stacjonujące w regionie nie zostały wcześniej poinformowane o uderzeniach na cele w Iranie.