20 osób zginęło w samobójczym zamachu w kościele w Damaszku  

Zamachowiec samobójca zabił w niedzielę 20 osób i ranił 52 podczas mszy w chrześcijańskim kościele w Damaszku - powiadomiło ministerstwo zdrowia Syrii, cytowane przez agencję SANA. Resort informował wcześniej o 13 ofiarach śmiertelnych terrorysty.

Do zamachu doszło w wypełnionym wiernymi kościele Mar Elias w Damaszku. Naoczny świadek powiedział w rozpowszechnianym w internecie nagraniu, że napastnik wszedł i zaczął strzelać do ludzi, zanim zdetonował materiał wybuchowy przypięty do ciała. Relację potwierdziło na platformach społecznościowych syryjskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

MSW podało też, że sprawca należał do Państwa Islamskiego. Jak dotąd żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu.

Siły bezpieczeństwa otoczyły kościół, by usprawnić udzielanie pomocy rannym i ich transport do szpitali - podały syryjskie media.

Minister informacji Syrii Hamza Mostafa napisał na platformie X: "ten tchórzliwy akt jest sprzeczny z wartościami obywatelskimi, które nas jednoczą". "Potwierdzamy zobowiązanie państwa do podjęcia wszelkich wysiłków w celu zwalczania organizacji przestępczych i ochrony społeczeństwa przed wszystkimi atakami zagrażającymi jego bezpieczeństwu" - zapewnił.

Geir Pedersen, wysłannik ONZ do Syrii, wezwał władze państwa do przeprowadzenia dokładnego dochodzenia w tej sprawie. Dowódca sił bezpieczeństwa Damaszku przybył na miejsce ataku i otrzymał już wstępne ustalenia śledczych - poinformowała SANA.

Atak był pierwszym tego typu w Syrii od lat i nastąpił, gdy Damaszek pod - de facto -islamistycznymi rządami próbuje zdobyć poparcie mniejszości żyjących w kraju - zauważyła agencja Associated Press.