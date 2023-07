Ukraińcy pielgrzymowali do Berdyczowa i Zarwanicy  

Obecny był także przybyły z Portugalii kardynał nominat Américo Manuel Alves Aguiar, odpowiedzialny za organizację Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Tegoroczne uroczystości w Berdyczowie ze względu na zagrożenie wynikające z wojny miały inny charakter, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Tradycją tego miejsca były zawsze pielgrzymki piesze, które przybywały do sanktuarium z różnych miejsc. Docierały one do Berdyczowa w sobotnie popołudnie i wieczór, aby w niedzielę brać udział w odpuście. W tym roku pielgrzymowanie zostało rozciągnięte na cały tydzień, który poprzedzał dzisiejsze uroczystości. Pielgrzymi w małych grupach, przypisanych do dekanatów przybywały do Berdyczowa pieszo lub autobusami.

Uroczystej Mszy św. w Berdyczowskim sanktuarium przewodniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Visvaldas Kulbokas. W swojej homilii podkreślił on wyjątkowość modlitwy maryjnej i ufność w to, że Boża Rodzicielka przyniesie Ukrainie pokój:

Ty jesteś naszą modlitwą. Ty jesteś naszą matką. Właśnie tobie pragniemy zawierzyć wszystkie nasze bolączki. Nasze psychiczne, fizyczne i duchowe zranienia. Tobie chcemy zawierzyć Ukrainę, cały świat. Pragniemy żyć w całkowitym spokoju, w Twoich objęciach.

Zdaniem metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego siłą, która pomoże zakończyć wojnę, jest modlitwa i wiara ludzi, którzy tak licznie pielgrzymowali w lipcu, nie tylko do Berdyczowa, ale także do innych sanktuariów maryjnych w tym kraju, jak np. do Latyczowa czy Bołszowiec: „Nigdy nie tracimy wiary. Zawsze udajemy się z wielką ufnością do naszej Matki. Zaprosiliśmy wiernych, aby udali się z pielgrzymką do naszego narodowego sanktuarium w Berdyczowie, aby w sposób szczególny pielgrzymować i prosić o pokój dla Ukrainy. Modlitwa ma wielką moc. Kiedy szedłem z pielgrzymkowymi grupami z różnych stron do naszej archidiecezji do Bołszowiec, brało w nich udział bardzo wielu ludzi, w szczególny sposób młodych. Pomimo trwającej wojny, niepokoju, lęku, dźwięku syren, widziałem radość i pokój, nadzieję i ufność w sercach i na obliczach naszych pielgrzymów”.

PAP/Vladyslav Musiienko Wierni podczas sobotnich uroczystości poprzedzających święto Matki Boskiej Szkaplerznej w klasztorze Karmelitów Bosych w Berdyczowie.

Dziś w Berdyczowie raz jeszcze ponowiono akt zawierzenia NMP Ukrainy, który to odczytał abp Mieczysław Mokrzycki. Obecny w Berdyczowie odpowiedzialny za tegoroczne Światowe Dni Młodych w Lizbonie kard. Américo Manuel Alves spotkał się także z młodzieżą ukraińską.

Dziś także ukraińscy grekokatolicy modlili się w swoim narodowym sanktuarium maryjnym w Zarwanicy. Uroczystościom przewodniczył zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Światosław Szewczuk.