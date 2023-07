O. Grzegorz Lojtek SJ: chcemy uczyć odnajdywać Boga we wszystkim  

Wtedy to do Lizbony zjedzie się blisko 2 tys. młodych ludzi z jezuickich ośrodków z całego świata. Polskę będzie reprezentować tam grupa 50 osób z duszpasterstw akademickich i postakademickich.

O. Grzegorz podkreśla, że cel wydarzenia to nauczyć się odnajdywać Boga we wszystkim, co stanowi jeden z filarów duchowości św. Ignacego Loyoli. Również sam termin „Magis”, tłumaczony jako „więcej”, „bardziej”, pochodzi z pism założyciela jezuitów. Głównym elementem programu jest udział w tzw. eksperymentach. Ich cel i przebieg o. Lojtek tłumaczy następująco:

o. Grzegorz Lojtek SJ: Szukać Boga we wszystkim

„Eksperymenty to takie doświadczenia, w których w mniejszych grupach międzynarodowych ma miejsce np. praca z ubogimi, praca w hospicjach, praca z osobami starszymi chorymi, możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce czy to pieszej do Santiago de Compostela, czy – tak jak mnie to przypadnie w udziale – rowerowej do Fatimy. Cały program polega na tym, żeby szukać Pana Boga we wszystkich przestrzeniach obecnych w eksperymentach. Podstawowym narzędziem będą kręgi dzielenia, kręgi Magis. Każdy uczestnik może się podzielić tym, jak w jego życiu zadziałał dzisiaj konkretnie Pan Bóg, co go szczególnie poruszyło. Oczywiście pojawi się też propozycja modlitwy i Eucharystia każdego dnia. To będzie się działo w tych mniejszych grupach. Wracamy do Lizbony 30 lipca na wspólne świętowanie, po to, żeby zebrać owoce tego doświadczenia i ucieszyć się jeszcze sobą tuż przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży.“